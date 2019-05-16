在美中貿易戰中 這些中概股表現依舊良好

在美中貿易戰進行中，投資中國股市顯然不是個非常好的主意，但投資人不應該忽視這個全球人口最多的國家和第二大經濟體。

事實上，儘管川普政府的所有言論以及美中之間相互加徵新一輪關稅，中國股市今年以來表現仍很正常。

今年以來上證綜合指數上漲 18%，優於道瓊指數和標準普爾 500 指數。這個中國指標指數在過去 5 年中上漲近 50%，與同期美股漲幅相當。

即使未能快速解決目前的貿易爭端，中國也有些產業可能會保持良好狀態。

靠著快速增加的中產階級購買力，中國消費者創造了一個充滿活力的零售業。因此，美國投資人可以明智地將大型中國品牌企業視為多元化投資組合的一部分。

評級機構標準普爾週三 (15 日) 發表報告表示，對其分析的許多中國企業加徵更高關稅的影響應該是「可受控制的」，因為這些公司更多地關注中國國內市場而不是出口。

中國電子商務公司阿里巴巴 (BABA-US) 週三公佈了強勁業績，因為阿里巴巴各個平台的銷售和商品數量猛增。該股今年來上漲約 30%，比亞馬遜 (AMZN-US) 還好。

阿里巴巴的競爭對手京東 (JD-US) 和中國科技及遊戲公司騰訊 (TCEHY-US) 的股價今年也大幅上漲。

如果是希望進入中國市場的普通投資人，那麼有幾家中國頂級 ETF 可選擇，如 iShares MSCI China (MCHI-US) 和 SPDR S&P China (GXC-US)，這些基金今年來上漲約 13%。這兩支基金都擁有阿里巴巴和騰訊以及中國搜索公司百度 (BIDU-US) 和電信商中國移動 (CHL-US)。

iShares MSCI China 股價走勢

即將在納斯達克 IPO 的中國的瑞幸咖啡 (Luckin Coffee) (LK-US)，星巴克 (SBUX-US) 的競爭對手，也是不錯的標的。

中國的金融服務業也在蓬勃發展。中國網路借貸市場嘉蔭集團 (JFIN-US) 股價週五 (10 日) 在華爾街 IPO 時漲幅超過 50%，同日優步 (UBER-US) 股價下跌。

OppenheimerFunds 投資長 Krishna Memani 在本週報告中補充指出，中國政府和央行將全力以赴，以防止中國經濟放緩太多。

這也是為什麼投資以國內業務為主的中國企業應該是可以保持良好回報率的另一個原因。

Memani 說，「中國政策制訂者一直在悄悄地但暗中刺激他們的經濟，可能會採取更多的財政刺激措施。」

中國消費者的出現也使得大型中國企業不太可能遭受貿易戰的嚴重影響。當然會有痛苦，但它不會像大多數主要中國企業的股票大跌那樣嚴重。

Martin Currie 投資組合經理 Kim Catechis 在報告中表示，「按照全球標準，貿易對經濟的貢獻相對較低，」「換句話說，雖然中國無疑受到貿易戰的傷害，但損害並沒有想像中可怕。」

相反地，由於貿易緊張局勢升級，在中國開展大型業務的美國企業將遭受更多損失。這是道瓊指數成份股蘋果 (AAPL-US)、波音 (BA-US) 和開拓重 (CAT-US) 在近期美股波動中遭受重創的一個重要原因，

這也是摩根大通 (JP Morgan) 分析師 Ann Duignan 將美國農業設備巨頭迪爾 (Deere) (DE-US) 評為賣出的「減碼」評級原因之一，該公司週五 (17 日) 即將公佈財報。

在本週的報告中，Duignan 將中國關稅列為預計大豆對中國出口將大幅驟減的原因之一。這對 Deere 來說是個壞消息。

但應該從長計議。沒有投資人希望美中間爆發全面性的貿易戰。這就是為什麼許多人認為這兩個國家最終會意識到一場曠日持久的貿易戰對他們或全球經濟都不利。

因此，在美國開展更多業務的大型中國企業，或者在中國開展業務的大型美企，應該是未來幾十年不錯的投資標的。