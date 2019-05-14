腎不好，2根香蕉就NG！雞精、紅豆水都是地雷

文／早安健康編輯部

鉀的功能包含讓細胞內外的水分正常進出，也會影響神經訊息傳遞、肌肉收縮等，對腎功能正常的人來說，適當補充鉀能舒張血管、降低血壓，對腎臟也算是好事一樁。

但對腎不好的人來說，腎臟排鉀能力不強，食物所含的鉀將囤積在體內，血液中鉀含量過高可能引起噁心嘔吐、肌肉麻痺、呼吸困難，嚴重時可能心跳停止。可是身體不能沒有鉀，因此腎臟病患者需要限鉀，低鉀飲食有助維持身體對鉀的最低需求，也不至於導致高血鉀的危害。

痛風患者誤食高鉀食物案例多，掌握腎臟健康是關鍵

過去曾有人一次吃了兩根香蕉，結果馬上心臟麻痺，送醫緊急洗腎才救回一命。這類案例顯示除了對常見高鉀食物要略知一二，更重要的是對自己的腎功能狀態也要清楚了解，如果檢查發現腎功能不佳，必須限制飲食、限磷限鉀，一定要將飲食放在心上。

不只香蕉含高鉀，還有番茄、多數綠色葉菜，消水腫的紅豆水、潤喉消暑的楊桃湯都富含鉀，除了選擇低鉀食材，蔬菜最好都汆燙過消去一半鉀離子再吃。

很多人誤以為腎不好、沒體力要喝雞精或肉湯補一補，事實上肉汁富含鉀離子，同樣是大忌。還有人認為喝香菜水可以排出重金屬，對腎臟應該比較好，但香菜也屬高鉀食物，如腎功能已經很低落，再飲用香菜水攝取過多鉀離子及水分，反而危險，也要多加注意。

常見高鉀食物：草菇、金針菇、茼蒿、青花菜、菠菜、莧菜、地瓜葉、空心菜、筍子、南瓜、馬鈴薯、香蕉、蕃茄、芭樂、楊桃、柳橙、哈密瓜、奇異果、釋迦、果汁飲品、低鈉鹽、醬油、牛肉、肉湯、雞精、精力湯、巧克力。

來源：《早安健康》 2019 年 5 月

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