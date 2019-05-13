分期給付保險金 如何課稅？

文●鄭慧菁

一對兄弟為爭奪父親遺產告上法院，雙方多年來爭執不休，最後大哥在一場意外中身亡，弟弟才悔恨交加，後悔兄弟情緣在官司中度過。

這兩兄弟之爭，起因於弟弟不滿父親將透天厝面積較大的一樓分給哥哥，而將二樓分給他，於是當哥哥將汽車停放在一樓法定空地時，弟弟就訴請法院拆除大哥的停車設施，哥哥也不甘示弱，向建管處檢舉弟弟在樓梯間增設鞋櫃及柵欄。雙方你來我往，訴訟案件高達十餘件。

誠邦企管顧問副總經理李傑克表示，遺產分配很難做到十全十美，父母往往以自己心中的一把尺決定誰多誰少，但無論怎麼做，都有人覺得不公平。一棟房產如何分給二個人？這是資產移轉最常遇到的問題，可以透過規劃等值的保險來解決。

早年節稅安排 難敵稅法動態調整

過去，高資產族常將資產移轉的重心放在「節稅」，李傑克認為，「和平轉移資產」才是財富傳承最深的學問，很多時候「繳稅才是節稅」，在稅法動態調整下，曾經以節稅為目的做的安排，現在已不適用，再加上科技執法，從前查不到的現在已無所遁形，「保險節稅的功能愈來愈低」，設身處地為下一代著想，更公平分配資產，把稅源準備好，才是資產傳承的大方向。

曾有一位資產超過六十八億元的企業家，向李傑克詢求節稅方法，他反問「錢是用來藏的？還是用來花的？」一語道破節稅盲點。

人在哪裡錢就應該在哪裡，許多人把錢藏到海外，讓國稅局查不到，但自己也花不到，台灣企業爭產新聞層出不窮，主要問題出在互不相讓，誰也不服誰；日本山梨縣的西山溫泉慶雲館，建於公元七○五年，迄今已有一三一一年的歷史，除了翻新時期短暫閉館，其餘時間一直保持營運，前後經手管理的後人有五十二代，李傑克分析，維持不墜的原因就是「接班只有一位」，無心戀棧的先離開。台灣企業可以此為師，離開的人可以拿到等值保險金，若想參與分紅，可以再拿錢投資企業，雙方都得利。

透過保險理賠 十五天拿到遺產

台塑集團創辦人王永慶長子王文洋為了一筆一．一億元的遺產，與三娘李寶珠重啟爭奪戰，這件遺產爭訟前後超過十一年，至今仍未落幕。李傑克分析，就算沒有爭訟，遺產結算所涉及的每位關係人都同意分配方式，提出申請後審理下來，至少需要三個月以上。若需要籌措稅金，只要有一人不願意拿錢出來，事情就無解。

「遺產處理曠日廢時，但壽險身故理賠金若是沒有在十五天內撥款，保險公司必須支付利息。」有錢繳稅，能加速遺產處理的速度，遺屬也不會一顆心懸在那兒，擔心分配結果不如預期。

遺囑、保單 兩張紙搞定終「身」

財富傳承只要立好遺囑、買好保單，基本上就萬無一失，若擔心子女不會管理財務，可以辦理信託，後事就透過生前契約安排，一切就能搞定。

李傑克表示，現在有實物給付保單，連身後事都可以用保單解決，不需要生前契約，此外，金管會已開放保險公司推出「保險給付選擇權」的保單，連信託都可以省了，只要靠遺囑、保單兩張紙就能搞定終「身」，若保單受益人指定得夠清楚，甚至連遺囑都不用。

保險金分期給付 怎麼課稅？

新竹一名三十歲的孤女，二○一八年底遭到詐騙集團鎖定，將父母留給她的遺產一千多萬元，分七次提領給車手，父母留下的生活費頓時全被騙光，新聞一出，令不少高資產憂心下一代理財經驗不足，讓原本足以衣食無虞的資產，因不善管理而提早耗盡。

保戶在投保時可行使「保險給付選擇權」與保險公司約定「分期給付」身故保險金。

以終身壽險保額一千萬元為例，要保人可將一千萬元保險金分成十年給付，讓受益人每年定期領回一百萬元。選擇分期給付，保戶就不必擔心子女領完保險金可能因缺乏規劃而將錢揮霍一空，導致最終窮困潦倒、一蹶不振。

保險金分期給付與一次給付，課稅上有不同嗎？依《所得基本稅額條例》第十二條第二款規定，受益人與要保人非屬同一人的人壽保險及年金保險給付，其死亡給付每一申報戶全年合計數在三三三○萬元以下部分免予計入個人「綜合所得淨額」，如果父母規劃一張四千萬元保額的終身壽險，分十年給付，受益人為子女，父母身故後，子女每年可領四百萬元身故保險金。台北國稅局信義分局表示，在申報綜所稅時，每年都要將四百萬元保險給付於個人基本所得額申報，但只要與海外所得合計不超過六七○萬元，就不會被課稅。但北區國稅局板橋分局有不同見解，認為應於第一年加總合計申報才合理，否則有逃漏稅之嫌。

本刊詢問財政部賦稅署，承辦人員表示，《所得基本稅額條例》第十二條第二款在二○○五年修訂後就沒有再變動，而保險金分期給付是近幾年才有的方式，因時空背景差異，法條並未針對分期給付保險金的申報方式做規範。

賦稅署表示，分期給付保險金的保單，若視為「一個契約」的概念，所得應在各個年度實現；若視為「託管契約」，保險公司扮演「保管」的角色，對保戶而言，所得已於第一年度實現，就應合併計算。

以企業的勞工退休金而言，整筆退休金為一百萬元，免稅額五十萬元，若企業與員工約定分三年給付，第一年三十萬元、第二年三十萬元、第三年四十萬元，則員工在第二年累計領取的退休金已達六十萬元，超過免稅額十萬元的部分就要課稅。

若最終認定分期給付保險金為「收付實現制」，也就是給付當年度才認列，則仍以累計方式，適用三三三○萬元免稅額，待累計超過時就要開始課稅，但實務上究竟如何認定，必須再做討論。

來源：《現代保險雜誌》 365 期

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