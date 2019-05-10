數據之王 外匯界波動巨浪

文．理周教育學苑

Ｑ：陳小姐最近開始接觸外匯市場，發現在國際市場中，每天都有大大小小的數據，PMI、失業率、消費者信心指數… 再加上官員談話、新聞消息等等，密密麻麻看都看不完，要注意很多事，在外匯市場中，哪些是特別要注意的？這些數據跟市場波動有關嗎？數據發布時，需要迴避嗎？

Ａ：剛接觸外匯的投資者，常會被這些大大小小數據困住，弄得草木皆兵，在外匯市場數據重要性是有排序的，越重要的數據，對於市場影響越大，波動也會相對劇烈，其中又以美國數據發布最為重要。

眾多美國數據中有兩個需要特別注意，第一個是「FOMC 公布利率決策」，FOMC 是聯邦公開市場委員會的簡稱，每年召開八次會議，針對美國的經濟狀況決定美國貨幣政策，白話一點來說，就是決定是否要升息，而數據發布時聯準會主席也會針對會議討論重點做一些談論，市場會隨著官員講話上上下下波動。

另一個重要的數據是「非農就業人口」，在每個月第一個星期五晚上八點三十分發布 (夏令時間)，主要是反映美國經濟趨勢，數據好的話，表示美國經濟狀況不錯，差的話則表示轉壞跡象，非農會影響聯準會對於美國貨幣政策的調控，所以非農在外匯圈是非常大的巨浪。

實務上，數據發布前市場投資人會先對要發布的數據做一些預期，如果在發布前已經走出方向，發布當下通常會走非常快速的反向，這就是「預期」變成「事實」的過程。圖中，我們可以看到在 FOMC 之前已經漲了一段行情，所以在發布當下市場直接反向下殺，而非農發布當下，下影線破低後直接拉回，這樣的情境在外匯市場都是很常見的案例，對於剛開始參與外匯操作者，建議先避開這兩個數據，當習慣數據波動後，你會發現這些其實都是最有力的助攻手。

選股秘技 要你偷吃法人豆腐

Ｑ：張先生最近開始投資股票，聽朋友說買股票要跟著法人進出，才容易買到會漲的股票，新聞也常說，外資連買某某股 3 天，未來後勢可期，到底什麼是法人？外資跟法人一樣嗎？法人跟一般散戶在操作上有什麼不同？跟著法人買股票就會賺錢嗎？法人買什麼股票可以去哪裡查？

Ａ：在所有的選股方式中，有一派是依據法人選股來操作，這是「籌碼面」選股技巧，所謂的法人，是指在法律上具有人格的組織，一般在台股聽到的法人包含外資、投信、自營商三類，而這三類法人在選股技巧及策略上有很大差異。

跟著法人操作股票有兩大最直接的好處，第一是因為法人資金雄厚，試想這麼多資金要投資一間公司，想必會把整體的產業概況、公司營利財報、供應鏈關係研究透徹後，這樣的前提下，法人對於股票已經有初步把關。第二則是法人抬轎，法人投入資金到市場，最終還是要回歸到賺錢目的，市場有波動，才能賺取價差，如果我們能夠提前知道法人未來會發動哪支股票，是不是能夠更省力？

三大法人中，以「外資」的資金最為龐大，由於資金大，移動不易，外資操作手法偏長線操作，且多以權值股或產業龍頭股作為主要投資標的，因為拉的時間長，多數會搭配期貨避險，在實務上，有時雖然看到外資連買某檔股票多日，但股價卻不一定會及時反應。

「投信」則偏愛中小型股，因為需要的操作資金相對較小，持股時間較短，跟著投信操作的選股技巧是平時這檔股票都沒有投信持有，突然間爆量，這時候就可以開始留意，有可能是即將發動的股票。

「自營商」的資金是三大法人中最小的，一般以營利為最高原則，交易時間短，極端一點，當沖或高頻交易是很常見的手法，有時候當我們發現自營商在買某檔股票想要跟進的時候，也許他已經在出貨了。

綜合以上結論，如果想要偷吃法人豆腐，建議用外資搭配投信作為選擇的參考依據，一般看盤軟體，都可以查到法人買賣超資訊，只要投信跟外資同時開始買入某檔股票，一般來說未來股價都有一波不錯的拉抬空間，跟單，跟著主力操作股票更簡單。

來源：《理財周刊》 976 期

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