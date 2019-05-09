土耳其債務危機擴大 會是歐洲銀行業雪崩前飄落的雪花？

土耳其債務危機和里拉暴跌，正嚴重威脅著土耳其的經濟，更糟的是，以歐元區主要經濟體為首的其他國家和地區可能也將受到拖累。

過去希臘、義大利等國爆發債務危機、貨幣暴眨、陷入嚴重的經濟衰退，最後以紓困暫時解除危機，似乎和目前土耳其面臨的經濟危機有些似曾相識，但其中最大的不同使得土耳其債務問題變得更加複雜，並潛藏更大的風險。

因為土耳其的債務問題中，最主要的風險不僅僅是來自政府的借貸，更大的不定時炸彈是來自愈來愈難以償還的企業負債，這讓國際貨幣基金組織很難伸出援手。

土耳其的私人負債占 GDP 比重飆高到驚人的 170%，其中半數借款都是以外幣計價。尤其里拉去年暴貶 39.3% 後，今年以來又崩跌 17%，更使得民營企業還款難上加難，債務違約率因此暴漲。

據摩根大通估計，到了今年七月，土耳其大約有價值 1790 億美元的外幣債務將到期，金額幾乎相當該國 GDP 的四分之一，其中高達 1460 億美元的債務都來自民營企業和銀行。

土耳其的債務困境，令人擔憂該國企業和經濟前景，但更重要的是還要考慮其對債權人的影響，尤其是歐洲銀行業的曝險部位龐大，土耳其的債務風暴恐怕不會僅止於土耳其境內，很有可能會波及整個歐洲銀行系統。

西班牙對土耳其債務的曝險部位最高。(來源：Zerohedge 網站)

西班牙銀行業在整個歐元區算得上是問題最少的，但過去幾年來對土耳其債務的曝險部位卻不容小覷，以西班牙第二大銀行 BBVA 來說，持有土耳其擔保銀行 (Garanti)49.9% 的股份，在土耳其擔保銀行的壞帳率節節上升下，極容易受到持有土耳其債務違約的打擊。

雖然西班牙是土耳其最大的債權國，但法國、義大利和德國銀行對土耳其提供的借款也不在少數，去年夏天，土耳其債務危機剛剛爆發，投資人紛紛拋售歐洲銀行股票，股價遭受重創，其中最大的受害者是 BBVA、義大利聯合信貸銀行和法國巴黎銀行。

和目前的危機相比，歐洲銀行股一時的崩盤還不算什麼，如果土耳其里拉持續崩跌、債務危機繼續擴大，恐怕將更嚴重打擊整個歐洲銀行業。