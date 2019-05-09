土耳其銀行轉個彎升息 收緊流動性盼壓制里拉貶勢

土耳其央行無預警於周四 (9 日) 調升對銀行的貸款利率，希望此舉能支撐因政治風暴與新興市場賣壓而備受打擊的里拉匯率。

土耳其央行宣布，暫停拍賣為期一周的短期附買回債券，停止對銀行提供流動性，且央行的最低利率已經來到 24%。央行聲明指出，會有此決策，是因為金融市場太過動盪。

雖然不是正式宣布升息，但央行暫停附買回拍賣的舉動，成功讓銀行的貸款成本驟升了 150 個基點。在收緊流動性的消息公布後，里拉兌美元匯率也一度略見回落。

在新興市場貨幣中，土耳其里拉已經是今年表現最差之一，近期的政治動盪，以及市場擔心央行透過升息來控制通膨，都對里拉造成新的壓力。

土耳其央行過去也曾用過比較間接的方法來拉抬里拉匯率。今年 3 月，就曾暫停附買回兩個星期。但投資機構 BlueBay Asset Management 分析師認為，這些都只是權宜之計，因為真正的問題在於人們對土耳其政府根本沒有信心。

土耳其央行下次召開利率政策會議的日期是 6 月 12 日。6 月份伊斯坦堡地方選舉將進行重選，因為 25 年來伊斯坦堡首度由反對黨勝選，卻被判無效。

台北晚間 8：12，美元兌里拉貶 0.0478 報 6.2313，較前一交易日仍貶值 0.77%。