土耳其宣布伊斯坦堡選舉無效 將重新選舉 里拉大跌

土耳其選舉委員會週一 (6 日) 宣告伊斯坦堡市長選舉結果無效，並下令重新選舉，此舉增加了政治和經濟動盪的前景，土耳其里拉也因此再次重挫。

這個結果宣布之後，里拉兌美元下挫超過 3%，先前已經突破 6.0 整數關卡，報 6.1075，寫 1 個多月來最大的單日跌幅。自這次地方選舉前一週以來，里拉匯率已經下跌逾 10%。

土耳其里拉因消息面重挫 (圖表取自 Zero Hedge)

3 月 31 日舉行的市長選舉，原本由主要反對黨 CHP 候選人 Ekrem Imamoglu，以 1.3 萬票左右的差距獲勝，並在一系列重新計票之後維持原先結果，Imamoglu 也在上個月就任。

不過厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 所屬執政黨 AKP 提出了幾項挑戰，聲稱選舉中出現欺詐及其他違規行為。由 AKP 主導的最高選舉委員會最後以 7:4 的表決結果，認定一些投票委員會為不恰當任命，因此撤銷選舉結果及 Imamoglu 的市長身份，並表示會對那些選區官員提出刑事訴訟，並設定 6 月 23 日重新選舉。

AKP 發言人週一表示，厄多安對選委會的決定感到滿意，選民應該再次有機會選擇市長。

Imamoglu 在數千名支持者前演講，並譴責選舉委員會，表示他們屈服於威脅，但敦促追隨者保持冷靜。伊斯坦堡街頭也出現抗議行動，CHP 議員 Onursal Adiguzel 發推文指責，這是一個徹頭徹尾的獨裁統治，AKP 允許你參選，但不能獲勝。

土耳其目前通膨率接近 20%，失業率近 15%，是 AKP 選舉失利的重要原因之一。此外，由於土耳其計畫購買俄羅斯的 S-400 導彈防禦系統，可能加深與美國的緊張局勢，也可能因此遭美國制裁。