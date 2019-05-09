〈關稅戰再起〉若川普對陸貨全面課稅 星展：人民幣恐貶至8

根據《彭博社》報導，美國總統川普揚言對中國輸美商品加稅，重燃貿易戰火，導致人民幣兌美元走貶；星展銀行策略師預估，若川普對陸貨全面課徵 25% 關稅，人民幣恐貶至 8。

報導稱，截至週四午間，在岸人民幣匯率下跌約 0.4%(本週累計下跌 1.1%)，至人民幣 6.8105 元兌 1 美元，創 2019 年 1 月以來新低。

人民幣兌美元走貶。(圖：翻攝自彭博)

瑞穗銀行資深外匯策略師 Ken Cheung 表示，美國於本週五實施加稅的可能性，已來到 50% 以上，若中國採取報復措施，人民幣恐進一步貶至 6.9。

星展銀行策略師 Philip Wee 於報告中指出，假設美國對 2000 億美元的中國輸美商品，徵收 25% 的關稅，人民幣估將貶至 7.2，如果美國另對價值 3250 億美元的陸貨課稅，人民幣可能會一路貶至 8.1。

川普昨日於推特發文，稱北京當局知會白宮，已派中方談判代表、國務院副總理劉鶴赴美，針對貿易問題「達成協議」；川普並說，中國違背了協議承諾，因此必須付出代價，但他樂意「保留」對中國輸美商品的關稅。

此外，美國貿易代表署辦公室日前發布聯邦公報 (Federal Register)，宣布將自美東時間週五 (10 日) 凌晨 0 點 01 分起，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵關稅，稅率會從先前的 10%，調升至 25%。

面對美方的關稅威脅，中國商務部回應，若美國執行加稅措施，中方將不得不採取必要反制。