華語流行樂教父羅大佑 做自己擅長的事才會賺錢

撰文: 唐滋蓮 攝影: 張家禎 圖片提供: 大右音樂、種子音樂

「華語流行樂教父」羅大佑即將在台北小巨蛋開演唱會，但他擅長的不只是音樂，對經濟景氣和房地產也很有投資眼光，他強調，做自己喜歡的事肯定會賠錢，記得要做自己擅長的事才會賺錢。

不管你愛聽國語、台語還是粵語歌曲，你一定聽過「華語流行樂教父」羅大佑的歌，〈童年〉、〈皇后大道東〉、〈亞細亞的孤兒〉、〈東方之珠〉、〈是否〉、〈鹿港小鎮〉等任何一首歌，都是旋律一來就能朗朗上口的經典神曲。4 年前，甚至有一位思念亡母的南非司機，為了找母親最愛的一首歌找了 20 年，直到載到了台灣旅客才知道令他尋尋覓覓的歌曲就是羅大佑的〈戀曲 1990〉。

羅大佑即將在今年 6 月 15 日於台北小巨蛋舉辦《當年離家的年輕人 2.0—青春無悔追夢版》演唱會，以「搖滾、青春、瘋狂、熱血、音樂」為主軸，這也不免令人好奇：今年 64 歲的羅大佑，年輕時做過自認為最瘋狂的事情是哪一樁？他大笑說，自己做過最瘋狂的事情其實不只一樁！

細數個人瘋狂事蹟

3 件事改變人生

羅大佑說，人一定要先有青春、有熱血，才會有音樂，再從音樂裡去找搖滾；而所謂的瘋狂，其實比較像是做音樂中間的那一段，也就是爵士樂裡所稱的「ad-lib」（Ad libitum 的簡稱，即興演奏的意思），音樂和任何藝術型態都有既定的模式，但即興演奏時可以天馬行空，放恣地彈奏自己想要的節奏，在電影裡通常會用蒙太奇的方式來呈現，這往往也是最精彩的部分，這就很像是他所謂的「瘋狂」—一種沒有預期到的成果。像當街脫衣服，做一些很奇怪的事，那些對他而言不算瘋狂，瘋狂必須是會影響人生的事情，當然，談戀愛這件事情也很瘋狂，但不像以下這 3 件事情影響他的一生。

他第一次瘋狂的行為，是 1972 年雄中畢業、準備考大學時，他考上當時第 4 名的中國醫藥大學，但他覺得應該可以考得更好，便決定重考，可是那一年他竟然跑去和劉文正、楊繼武、王正華組了一個「洛克斯合唱團」，根本沒有好好念書，結果第 2 年又考上中國醫藥大學。

另一件瘋狂事蹟是在 1979 年，醫學院都還沒有畢業的他，向家裡人借了新台幣 80 萬元去日本大阪錄音，也就是第一張唱片《之乎也者》的前身。這是第一次、也是最後一次跟家人借錢做音樂。

最後一件瘋狂的事情，是 1985 年推出《未來的主人翁》、《家》唱片之後，他與家人相處、感情、工作與音樂之間都出現了瓶頸，讓他決定離開台灣，「也就是在這一年，我對曾經答應過家人，做音樂和當醫生會齊頭並進的承諾，有了終結。」從此之後，羅大佑只朝音樂之路邁進，也確定了他選擇在香港發展。

如果檢視人生，羅大佑覺得自己是一位追夢的成功者嗎？他聞言就笑了，「唉唷！我最怕聽到『成功者』3 個字，其實成功與失敗很難定義清楚。如果要以當年醫學世家的父母很擔心我走音樂路會養不活自己，結果事實證明我有能力做自己想做的事情，應該是算成功啦！」語畢，他話鋒一轉：「所以有人罵我『怎麼可以這麼商業，寫出〈海上花〉這首歌？』拜託，我也要賺錢養活我自己啊！」

來源：《Money 錢》 2019 年 5 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》