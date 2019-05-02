謝金河：季報調整效應來了！

【文／謝金河】

每一次我提到「老人與狗」理論，其實都是股市大轉折的時候，就像去年國巨股價漲到一三一○元，一口氣殺三○○元左右，華新科漲到四九一．五元又殺回一一九元，被動元件是去年的當紅炸子雞，但股價超漲，與年線乖離太大，很容易帶來失控性的殺盤。

最近我看中環公告，從市場買進國巨九八一張，每股均價是三二三．二一元，買進華新科一六一○張，均價是一九二．六八元，照理說，中環剛買進國巨、華新科不久，照理說這兩檔被動元件股都跌很深，但中環買下去照樣賠錢，這正是投資的盲點，乍看國巨、華新科股價都跌到低點，國巨四位數已把前面的「一」拿掉，但是股價仍跌跌不休，一方面是技術面所有均線仍然處在空頭排列，沒有任何均線轉正；華新科跌很深，但也沒有站上年線，技術面都沒有浮現買點，而基本面，被動元件仍然尚未落底完成，國巨公布第一季ＥＰＳ六．一一元，比二○一七年第四季還低，華新科首季ＥＰＳ只有四．七七元，只有去年第四季不到一半，不管基本面或基本面，國巨、華新科都不到適當買點，中環此時出手，也許有另外的考量。

道瓊三尊頭或三重底

最近的市場調整出現在原來大漲的相關個股，最具代表性的是散熱族群，這其中又以力致從六四．一元殺到三六．一五元最具代表性，雙鴻從一六一元殺到一二五．五元，ＰＣＢ的欣興從三九．六五元殺到三二．四五元，今年宣稱ＥＰＳ九元的新鉅科從一二○元跌到八二元，揚明光從一二四元殺到九四．七元，先前大漲的廣明從六○．二跌到五一元，元山從二七．八元殺到二二．八元，這些領先大漲股都面臨技術面的調整，同時第一季財報也牽動著股價的修正。

例如穩懋從八六．七元大漲到二四○．五元，最近殺回一八八．五元，原來是首季ＥＰＳ只有○．四一元，股價二○○元，的確會讓投資人害怕！台股去年慘跌到九三一九，告別史上最長的萬點行情，乍看之下，所有均線都呈現空頭排列，危在旦夕：二○一九年恐怕黯淡無光，沒想到今年前四個多月出現大翻轉，加權指數又重新站在一一○○○點附近，且各條均線都呈現多頭排列，這是美中貿易戰從劍拔弩張到營造和諧，加上 Fed 從鷹派變鴿派帶來的意外戲碼，全球股市漲到這裡，未來仍看美、中兩大市場的走向。

目前美國各大指數都創了歷史新高，道瓊指數來到二六六九五．九六，距離去年十月的歷史新高二六九五一．八一不遠，而二○一七年道瓊指數的另一個高點在二六六一六．七一，從這個形態看，道瓊在二六○○○點以上正好出現三個頭部，如果在此反轉而下，那就形成三尊頭，殺傷力將十分重大；反之，若二六○○○點變成三重底，那麼這個多頭力道就會十分可觀，這是往後的重要戲碼。

至於中國深滬股市則受到中國國家主席習近平把股市當成國家競爭力的組成部分，也出現一波超過四成的大漲，滬深三○○指數從二九三五．八三拉升到四一二六．○九，現在出現了小頭部，這是不是漲勢終結的訊號，也到了關鍵時刻，若從個股來看，貴州茅台漲到九九○元（人民幣），目前仍在九七四元，海天味業漲到八九．九四元，現在在八九．二八元，都沒有出現回檔訊號，這顯示深滬股市多頭力道猶在。

財報與股利能否支撐股價

台股重返一一○○○點，強勢的型態也令人不敢置信，主要原因是去年外資減碼三五五一億元後，今年又加碼超過一二○○億元，台積電再創二七○元天價，市值超過七兆，對台股貢獻居首功，這其中郭董要選總統，鴻海股價從六七元拉升九七．二元，也對台股產生助力，主要權值股大立光、聯發科、台塑四寶，再加上台達電今年都有突出的表現。

再往下看，興櫃市場的年報及上市櫃公司的季報，將是決定近期股價調整的關鍵，以這一波表現可圈可點的廣明來說，股價漲到六○元折回，第一季ＥＰＳ沒有超過前一季的○．七三元，四月以後的營收會不會站上十億元大關？都是股價能不能往上加持的關鍵，元山法說透露首季ＥＰＳ不會很亮麗，就讓股價出現不小幅度的拉回。

現在觀察股價調整的路徑，一是首季財報，二是去年公布的股利是否足夠支撐股價？例如，大家關注的安全監控產業，晶睿首季ＥＰＳ只有一．○一元，首季營收十七．一二億元，比去年同期成長五五．一四％，但ＥＰＳ成長有限，這使得股價在一二○元上下出現了一個盤整格局；奇偶本業轉盈，但ＥＰＳ只有○．二二元，也不足以支撐股價往上走。

最近公布業績的光磊首季ＥＰＳ只有○．二六元，配發的現金從一．三五元縮水到○．三五元，就使得股價大幅拉回。而去年ＥＰＳ三．一二元的國喬宣布特別股配○．六元，普通股不配股息，當天股價殺到跌停；反而是五年不配股利的中石化今年配出○．五元現金及○．五元股票，這是好現象！市場派介入的台苯現金股息由一．六元拉升到二元，也有利下檔支撐力。

還有一些個股需要時間等候的，例如宏和兩棟大樓變更使用似乎有了眉目，最近股價從二三．七元漲到三三元，耐心持股的人才可能賺到差價。有台塑大樓都更題材的高林最近悄悄漲到十．七元，今年配○．四元，每股淨值十三．八九元，其實是物美價廉好標的。這種類似低價股如南仁湖股價七．五一元，今年配○．四元現金，去年ＥＰＳ○．四四元，每股淨值十二．二七元，去年四個季度都獲利，股價相對在低檔。

興櫃隱藏不少奇兵

台股來到一一○○○點，除了季報、年報的牽引，股利政策也很重要，像是伺服器機殼的勤誠最近三根長黑，但去年ＥＰＳ五．三七元，每股現金配四元，股價守在六○元就很有力，這比興能高配一．二元有力得多。像是獲利很好的隱形眼鏡三雄，精華光學ＥＰＳ三三．○七元，配二六．五元，金可ＫＹＥＰＳ九．○一元，配現金五元，在興櫃的晶碩去年ＥＰＳ九．○二元，與金可在伯仲之間，但現金只配一．五元，這就得靠後續的業績成長動能，才足以鼓動股價。

這兩天興櫃公司大規模揭露年報，這當中不乏一些奇兵，像無塵室工程的洋基工程，乍看這名字好像是洋基棒球隊，洋基工程去年ＥＰＳ高達十九．○八元，今年首季營收成長一三三．八％，以其下半年ＥＰＳ將近十三元來看，今年成長力道可能十分強勁，如果ＥＰＳ達到二○～三○元之間，就有機會成為興櫃股王，尤其是今年有八元現金、四元股票股利，後勢值得期待。

來源：《先探投資週刊》 2037 期

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