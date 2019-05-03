國營事業員工 靠債券基金累積財富

撰文: 張國連

一日，在某國營事業任職的 Arc，拿出銀行存摺走出辦公室，在一家銀行的補摺機前站定，接著開始登錄，聽著印表機滾動的聲音，瞬時因工作上的疲累、被老闆罵、被同事氣到、數落或陷害等種種鬱悶逐漸在登錄的聲響中散去，再用手指計算來回次數，人就一整個開心起來，登錄完成後走回辦公室座位，Arc 把債券基金的每筆配息 Key 進 Excel 表，樂趣無窮。

投資債券基金，每月自動領到配息收入這件事不只帶給 Arc 快樂，更為他帶來成就感與自信。擁有學業成績優、職業佳的哥哥姊姊，讓 Arc 長期沒自信，也缺乏成就感，但是 10 餘年來建構多基金公司、多幣別、多債種的債券基金，每月有逾 10 萬元的利息收入後，Arc 終於可以像哥哥姊姊一樣，提供孝養金給父母，「這讓我在父母面前有尊嚴。」悶了 20 年的 Arc 驕傲地說著。

不只如此，就算遇到職場佼佼者的學弟或碩士班的總經理同學，Arc 也能平靜與自信地與他們互動。Arc 表示，擁有被動式收入後，不用像他們忙著工作或到處出差，每天陪伴太太與 2 個女兒創造許多回憶，同時也不必擔心退休生活，「現在我就可以非常確定，退休後一定會領得比目前的薪水還高。」Arc 自傲且很有成就感地做了以上表示。

債券基金徹底改變了 Arc 的人生，但 Arc 並不是一開始就確立以債券基金為持有與操作的主要標的，而是有 3 大轉折點，引領 Arc 走向「用被動收入建構主動收入來源」的道路。

第 1 個轉折點

岳母的一句話

2011 年結婚時，Arc 已經工作 12 年，電腦工程師的薪水有限，付完房租以及不斷考證照的補習費等，已累積的財富不多，加上追隨太太的腳步考進國營事業，薪水由逾 4 萬元降至不到 3 萬元。結婚後的第 3 年，有了小孩又計劃買房子，但夫妻兩人薪水支付家用等，已非常緊繃，付了房貸後已沒錢付大樓管理費，讓 Arc 很煩惱。

此時，岳母對 Arc 說：「不是還有一筆存款嗎？就去買配息基金支付就好了啊！」這句話不僅點醒 Arc，原來配息基金可以這樣用的思維，也讓他想起 2007 年因理專推薦買進、但隨後忘在身後的第一檔債券基金──聯博全高收。Arc 檢視這檔基金發現，即使淨值跌幅曾達 44%，但持有 3 年後，卻有近 7 成的漲幅，而且持續穩定配息。

Arc 表示，回頭看，岳母的這句話開啟他專心且致力於債券基金的建構與操作，是關鍵轉折點。而聯博全高收這檔基金的表現，更讓他體會到：領息是依據持有的單位數多寡，而不是基金淨值，因此相當認同基金教母蕭碧燕強調的「買配息債券基金，要不在乎淨值波動。」因此，為了增加單位數，以提高配息收入，Arc 願意在淨值下跌時加碼，並將所有本金都投入債券基金。

第 2 個轉折點

每日都收息的實際體驗

2014 年時，為了說服太太買債券基金，Arc 決定讓太太實際感受「天天領息、日日有錢入帳」的感覺，於是他花了 2 個多月的時間，每天買一筆南非幣 1 萬元定存，每筆定存單都設定為到期利息滾入本金，當時 1 個月定存利率是 3.8%。如此一來，每天起床後的第一句話就是告訴自己跟太太「我們今天會有一筆利息入帳！」

這樣的做法果然讓太太與自己感受美好，隨後因理專提醒南非幣計價的債券基金年化配息率至少 10%，為讓該筆資金更有效運用，用配息養子基金，於是解掉全部定存單改投入債券基金的懷抱。

第 3 個轉折點

驗證配息可支付借款本利

被每天都能領息感受說服的太太，除了同意 Arc 將全部資金投入債券基金外，還將公教貸款取得的 170 萬元也一併投入，這 170 萬的債券基金，每月可有 2.4 萬餘元的配息收入，能完全支應每月須償還的本利 2.1 餘萬元，這強化了太太與 Arc 對以債券基金的配息收入來付貸款的信心。

於是再接再厲，2018 年 Arc 將房子轉貸取得 670 萬元，全部投入債券基金。Arc 表示能安心地採取該做法，主要理由有 4，包括：①對債券基金配息有信心；②運用在艾蜜莉與算利教官楊禮軒課程中學到的「企業財報中負債占總資產比重應不大於 50%」，個人負債總額占整體資產約 50%，不算過度負債；③夫妻均在國營事業上班，收入有一定的保障，能有限度的承擔風險；④增貸後，每個月的利息收入可完全支應房貸本利還款。

也因為投資本金由 400 萬元增加至近千萬元，每年配息收入由 40 萬元（約每月 3.3 萬元）增加至百萬元上下（約每月 10 萬元）。

設定 4 個階段目標

希望達到財務自由

Arc 為了讓太太明白「用被動收入建構主動收入來源」的想法，並加強自己存債券基金的動力，設定了 4 個階段目標：

階段 1 帳務自由：用債券利息支付生活中須繳付的帳單，例如水費、電費、瓦斯費、手機月租費、市話／固網月租費、大樓管理費、有線電視月租費。

階段 2 人身自由：用部分配息收入購買自己或家人一直想買的物品，或用來充實進修、旅行、休閒娛樂等。

階段 3 稅務自由：即用配息收入來繳地價稅、房屋稅、燃料稅、牌照稅、綜所稅。

階段 4 財務自由：即配息收入足以支付包含前面 3 階段的費用支出外，債券基金總規模可以因為部分利息收入與薪資結餘的滾入再投資，最終資產總規模能大於整個家庭年收入的 1.5～2 倍。

Arc 預期今（2019）年可以達成第 3 階段的目標，而只要每月配息收入達到 15 萬元，就能完成第 4 階段的目標。Arc 表示，從現在起循序漸進地建立費用支付規則，未來退休生活不會有財務憂慮，更不須擔心勞保基金破產問題，將來勞保與勞退基金的領取，都是零用金了。

3 階段學習存債券基金

並非一蹴可幾

一路走來，Arc 是從誤打誤撞中開始，藉由在各種基金投資社團中學習與模仿前輩做法，參加基金教母蕭碧燕等多位專家課程，經過不斷地調整與驗證，才有今天的成果。例如存債券基金最重要的核心：如何挑選債券基金，Arc 的經驗就可歸納為 3 階段，每個階段都是前一段時間學習驗證後的再進化。

階段 1 以配息率為唯一標準

2007 年擁有第一檔債券基金，可以說是誤打誤撞，2013 年 3 月再度開始買債券基金時，因為正在寫論文，沒時間研究，都是聽當理專的學弟建議，只考慮配息率高低，買的都是高配息率的南非幣計價基金，至於基金的標的與內容完全沒有在意。

階段 2 加入區域、債種分散風險

2015 年開始花時間自己研究，發現先前分批買進的標的都是同一檔高收益債，為了分散市場風險，將部分資金移轉至亞洲高收益債與全球新興市場債券。

階段 3 建立 3 原則並逐檔檢視

經由財經書籍、財經雜誌相關債券基金報導以及擔任債券基金網路社團管理員的機會，持續參考、學習前輩與專家的作法，Arc 設定挑選債券基金的 3 原則，首先是晨星評等至少 3 顆星；其次是配息率至少 10%，畢竟目標是短期間衝高配息率，再利用南非幣計價的配息轉投入其他幣別，即用配息來養其他基金。

符合以上 2 個原則後，接下來就是將符合標的逐檔就 9 個標準來逐一挑選，此為第 3 個原則，包括①基金評等越高越好、②成立時間越久越好、③規模越大越好、④債券比重越高越好、⑤費用較同類型相對低、⑥績效在組別排名至少前 2 分之 1 或前 4 分之 1 更好、⑦投資標的越多越好、⑧前 10 大投資比重越低越好、⑨標準差與同類型比相對低等。

每月領息再投資

持續到至少 65 歲

Arc 用 Excel 表將每一檔基金資料建立，才能就 9 項指標一一檢視，這個苦功讓 Arc 對債券基金的內涵越來越有感。此外，1 年看 100 多本相關書籍與管理數個網路理財社團的過程，Arc 努力從中學習，以盡早達到自己的「存債券基金，達財務自由」的目標。

至於操作方式，因為一開始資金有限，採取「有錢就買」的做法，包括每月薪資結餘、一年兩次的獎金，以及債息收入，屬於不定期不定額的操作。今年開始，隨著配息收入大幅增加，Arc 盡量採定期定額方式買進，並且會逢低加碼手中已持有、趨勢向上但跌深的標的。畢竟對淨值波動還做不到完全不在乎的情況下，逢低加碼讓 Arc 可以較平常心看待淨值漲跌，又不會讓錢閒著。

來源：《Money 錢》 2019 年 5 月

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