【安聯投信】重磅會議在即 新興市場獨吸金

隨著已公布的企業財報表現優異及中美貿易談判會議消息日益明朗，美股整體持續上揚，連帶拉升日股及歐股成長；然因美元走強，新興市場貨幣對美元大多貶值，導致 MSCI 新興市場指數略微下跌，全球股市漲跌不一，回顧過去一周資金流向，統計至 24 日，美、歐股票型基金失血，但新興市場堪稱一枝獨秀，進補資金 4.88 億美元。

安聯投信分析，受惠於科技巨頭如微軟、臉書及亞馬遜等科技巨頭之財報表現多優於市場預期，標普 500 指數上周收漲，而 Google 與蘋果分別於本周二（4 月 30 日）及周三（5 月 1 日）公布的財報，也將成為科技股是否可持續走強的觀察點。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，美中貿易談判進展持續明朗化，除白宮於 4 月 23 日確認美國貿易代表將於 30 日赴中與中方談判外，美國總統川普 4 月 25 日更親自預告中國國家主席習近平將於近日訪美，預計可為持續近一年的美中貿易關係取得一定幅度的改善。

此外，美國商務部公布了第一季的美國國內生產毛額（GDP），雖然數據優於市場預期，然因主要貢獻為國際貿易順差，若因第二季中美貿易發展使進出口狀況發生變化，後續經濟表現是否樂觀仍須觀察。



謝佳伶研判，雖然市場出現正面跡象，但因潛在波動因子仍多，建議投資人仍可分散掌握股票、可轉債、 高收益等投資方式，保障較穩定之現金流；觀察聯準會（Fed）官員對經濟與利率預期，顯示 2020 年才可能升息，其態度偏鴿，亦有助於市場氣氛，目前在操盤上，兼顧債息、股息、資本利得及權利金收入的「收益成長組合」持續為投資人追求跟漲抗跌。

至於新興市場，以台股來說，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股上周衝上萬一後由於英特爾財報預測不佳，連帶衝擊半導體龍頭；值得注意的是，雖然半導體龍頭於日前的法說會中，看好下半年的成長性，但國際市場仍受英特爾營運利空消息影響，半導體指數發展轉為觀望；以科技產業整體來說，包括人工智慧、雲端及物聯網等仍為正向發展趨勢，對於科技股的布局仍應拉長觀察，定期定額仍是參與台股基金的優勢策略。

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