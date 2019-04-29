財報報喜，美股創新高

一週回顧及表現

成熟市場

美國公佈第一季 GDP 增長率 3.2%，大幅優於預期 2.3%，且強勁的企業財報表現，加上良好的耐久財訂單數據，提供美股上漲力道；目前已有 46% 的公司公佈財報，78% 企業優於預期，盈餘平均成長 2.02%，較原先預期的預估盈餘上修 5.36%，美股全週上漲 1.20%；

歐元區兩大經濟體德國法國信心指數惡化（德國 4 月份 Ifo 企業信心指數、法國製造業信心指數），但財報利多頻傳，股市漲多跌少，歐洲股市上漲 0.65%。

新興市場

中國於上週一召開中央財經委員會會議，要求強化逆週期調節，提效財政政策力道，但中國重點企業財報不如預期，滬深 300 成分股有 49% 的公司財報不如預期（目前 61% 的公司公佈財報），中國股市上週下跌 1.85%；

巴西眾議院通過退休年金法案，將交付特別委員會討論及表決，巴西股市收高；能源價格下跌及烏克蘭總統呼籲制裁，拖累俄羅斯股市表現；整體新興市場下跌 1.32%，新興亞洲下跌 1.68%，拉丁美洲則上漲 0.60%。

債券市場

全球央行鴿派態度持續支持債市表現，儘管全球投資氛圍好轉，上週美國政府債券指數仍上漲 0.54%；美國長短天期利差小幅收斂；

其餘風險性債券表現不一，全球高收益債券下跌 0.05%，美國高收益債則跟隨美股表現，上漲 0.65%；對土耳其通膨壓力及阿根廷經濟前景的擔憂，壓低新興市場資產表現，新興市場主權債下跌 0.45%，當地貨幣新興債則下跌 0.77%。

原物料、匯率

美元指數來到一年高點 98，歐元全週貶值 0.84%，新興市場貨幣則下跌 1.10%；

美國將在 5/2 後，終止所有伊朗能源豁免，全球石油供給恐將更為收緊，然而美國總統川普向 OPEC 要求降低油價，令能源價格下滑，以布蘭特原油為例，下跌 0.14%。

三大市場關鍵事件及分析

1. 政治不確定性降低，印度股市有機會

今年以來，印度股市表現不如其他金磚國家股市，選舉逼近尾聲有助於降低政治不確定性，加上印度央行仍有進一步擴大資產負債表的空間，印度股市漲幅有機會追上其他新興市場國家。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/4/25

2. 緊跟美國，加拿大央行調整方向

加拿大央行維持利率不變，並刪除未來有必要升息的字眼，若經濟數據繼續惡化，未來有降息可能，不利加幣走勢。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/4/25

3. 外部衝擊依舊，日本升息遙遙無期

受到外部需求衝擊，日本汽車生產與工業生產前景仍不樂觀，加上物價年增率也無起色，日本央行繼續按兵不動，並且存在擴大貨幣寬鬆政策的可能性。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/4/25。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/4/25。

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