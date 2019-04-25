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任天堂再傳捷報！Switch在日銷量突破800萬台大關

Switch在日銷量突破800萬台大關 (圖:AFP)
Switch在日銷量突破800萬台大關 (圖:AFP)

日本的電玩綜合情報媒體「Fami 通」在週三 (24 日)，發表了最新的日本國內家用遊戲機軟硬體的銷售統計數據。任天堂 (7974-JP) 的 Switch 遊戲主機，在上市後的第 106 週，累計銷量突破了 800 萬台大關。也是任天堂繼上週傳出將攜手中國騰訊，於 2019 年秋天在中國銷售 Switch 遊戲主機的好消息後，再傳捷報。

(圖:Investing.com)
(圖: Investing.com)

這項統計由「Fami 通」在 2019 年 4 月 15 日 - 2019 年 4 月 21 日所實施。

在家用遊戲軟體的前 10 名為：
  1. 地球防衛軍：槍林彈雨 (Earth Defense Force: Iron Rain)，PS4 平台 12,923 套。
  2. 夢幻模擬戰 I & II (LANGRISSER I & II)，PS4 平台 11,902 套。
  3. 任天堂明星大亂鬥特別版，Switch 平台 11,080 套。
  4. Nintendo Labo Toy-Con 04：VR Kit，Switch 平台 9,074 套。
  5. 耀西的手工世界，Switch 平台 9,061 套。
  6. 夢幻模擬戰 I & II (LANGRISSER I & II)，Switch 平台 9031 套。
  7. 我的世界 (Minecraft)，Switch 平台 8,532 套。
  8. 超級七龍珠群雄：世界任務 (Super Dragon Ball Heroes World Mission，Switch 平台 8,161 套。
  9. 隻狼：暗影雙死 (Sekiro：Shadows Die Twice)，PS4 平台 7,654 套。
  10. New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版，Switch 平台 7,299 套。

第 1 名的地球防衛軍：槍林彈雨，持續維持上週的冠軍寶座。而在 4 月 18 日上市的夢幻模擬戰 I & II 也來勢洶洶，分別以 PS4 平台及 Switch 平台，拿下第 2 名及第 6 名的佳績。

而在 2018 年 12 月上市的任天堂明星大亂鬥特別版，人氣度也依然不減。除了其第 3 名的排行外，累計銷量也來到近 303 萬套。

在家用遊戲主機的硬體銷售表現：
  • 任天堂 Switch，40,338 台。
  • PS4，6,702 台。
  • PS4 Pro，4,661 台。
  • Xbox One X，44 台。
  • Xbox One S，39 台。

2017 年 3 月於日本市場推出的任天堂 Switch 主機，在經過 106 週後，創下 800 萬台的累積銷量。而索尼 PS4(含 PS4 Pro) 系列主機的累積銷量，合計超過 803 萬台。至於微軟 Xbox One 系列主機銷量，只有「慘不忍睹」四個字可以形容。

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