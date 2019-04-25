任天堂再傳捷報！Switch在日銷量突破800萬台大關

日本的電玩綜合情報媒體「Fami 通」在週三 (24 日)，發表了最新的日本國內家用遊戲機軟硬體的銷售統計數據。任天堂 (7974-JP) 的 Switch 遊戲主機，在上市後的第 106 週，累計銷量突破了 800 萬台大關。也是任天堂繼上週傳出將攜手中國騰訊，於 2019 年秋天在中國銷售 Switch 遊戲主機的好消息後，再傳捷報。

(圖: Investing.com)

這項統計由「Fami 通」在 2019 年 4 月 15 日 - 2019 年 4 月 21 日所實施。

在家用遊戲軟體的前 10 名為：

地球防衛軍：槍林彈雨 (Earth Defense Force: Iron Rain)，PS4 平台 12,923 套。 夢幻模擬戰 I & II (LANGRISSER I & II)，PS4 平台 11,902 套。 任天堂明星大亂鬥特別版，Switch 平台 11,080 套。 Nintendo Labo Toy-Con 04：VR Kit，Switch 平台 9,074 套。 耀西的手工世界，Switch 平台 9,061 套。 夢幻模擬戰 I & II (LANGRISSER I & II)，Switch 平台 9031 套。 我的世界 (Minecraft)，Switch 平台 8,532 套。 超級七龍珠群雄：世界任務 (Super Dragon Ball Heroes World Mission，Switch 平台 8,161 套。 隻狼：暗影雙死 (Sekiro：Shadows Die Twice)，PS4 平台 7,654 套。 New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版，Switch 平台 7,299 套。

第 1 名的地球防衛軍：槍林彈雨，持續維持上週的冠軍寶座。而在 4 月 18 日上市的夢幻模擬戰 I & II 也來勢洶洶，分別以 PS4 平台及 Switch 平台，拿下第 2 名及第 6 名的佳績。

而在 2018 年 12 月上市的任天堂明星大亂鬥特別版，人氣度也依然不減。除了其第 3 名的排行外，累計銷量也來到近 303 萬套。

在家用遊戲主機的硬體銷售表現：

任天堂 Switch，40,338 台。

PS4，6,702 台。

PS4 Pro，4,661 台。

Xbox One X，44 台。

Xbox One S，39 台。

2017 年 3 月於日本市場推出的任天堂 Switch 主機，在經過 106 週後，創下 800 萬台的累積銷量。而索尼 PS4(含 PS4 Pro) 系列主機的累積銷量，合計超過 803 萬台。至於微軟 Xbox One 系列主機銷量，只有「慘不忍睹」四個字可以形容。