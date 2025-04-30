〈日股收盤〉日經指數連五紅 任天堂股價創10年新高
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-30 15:49
日本迎來黃金周，以及市場等待美日貿易談判最新進展，買盤觀望氣氛濃厚，日本股市週三 (30 日) 開高震盪，日經 225 指數終場上漲 0.57% 或 205.39 點，報 36,045.38 點，連五個交易日收紅，本月累計上漲 1.2%。
東證股價指數 (TOPIX) 終場上漲 0.67% 或 17.84 點，報 2,668.45 點。
日本貿易談判代表 30 日出發前往美國，表示跟美國的第二輪關稅談判，要有穩定的進展。據悉，日本方面將在談判中要求美方取消互徵關稅與特定品項（如汽車）加徵的關稅，作為交換，日本可能會考慮擴大農產品進口或放寬進口車的特別待遇。
焦點股方面，索尼狂飆 7.13%，是東證股價指數收高的最大功臣之一。
索尼集團傳正考慮將導體業務 Sony Semiconductor Solutions Corp. 分拆並上市，藉此簡化公司結構、聚焦娛樂領域。彭博引述知情人士報導，該分該計畫最快今年內完成。索尼擬將大部分半導體業務股份分配給現有股東，並在分拆後保留少數股權。
任天堂受益於新遊戲主機 Switch 2 的抽籤預購收到 220 萬份申請，遠超過預期，激勵其股價連日走高，週三持續大漲 3.37%，報 11,820 日元，股價刷新 10 年以來新高。
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