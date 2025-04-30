〈日股收盤〉日經指數連五紅 任天堂股價創10年新高

日本迎來 黃金 周，以及市場等待美日貿易談判最新進展，買盤觀望氣氛濃厚，日本股市週三 (30 日) 開高震盪，日經 225 指數終場上漲 0.57% 或 205.39 點，報 36,045.38 點，連五個交易日收紅，本月累計上漲 1.2%。

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日本貿易談判代表 30 日出發前往美國，表示跟美國的第二輪關稅談判，要有穩定的進展。據悉，日本方面將在談判中要求美方取消互徵關稅與特定品項（如汽車）加徵的關稅，作為交換，日本可能會考慮擴大農產品進口或放寬進口車的特別待遇。