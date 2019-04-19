〈任天堂進中國〉Switch將搶中國市場大餅 台供應鏈營運吃補丸

任天堂 Switch 遊戲機傳出將首度進軍中國市場販售，由騰訊科技代理，最快可望第 3 季正式開賣，任天堂相關供應鏈包括旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW)、瑞昱 (2379-TW)、威盛 (2388-TW) 等，營運均可望再添動能。

中國廣東省文化廳昨 (18) 日審核通過任天堂 Switch 上市，代理商為騰訊，任天堂供應鏈包括供應 ROM 的旺宏、影像感測晶片的原相、音效晶片的瑞昱 ，分別供應 USB 控制器晶片與 USB-PD 晶片的威盛與偉詮電 (2436-TW) ，供應 Switch 開關晶片的立積 (4968-TW)，機構件的谷崧 (3607-TW)、神基 (3005-TW)，PCB 供應商廣宇 (2328-TW) 等，在任天堂 Switch 進軍全球最大遊戲市場後，營運預期將受惠。

原相今年包括滑鼠、穿戴式裝置與安防三大產品線，營運將同步成長，其中，電競滑鼠已有多款晶片獲客戶採用，且在電競風潮持續下，高毛利電競滑鼠晶片出貨占比可望提升，而車用晶片去年也開始出貨，今年出貨量也將有所成長。

穿戴式裝置方面，原相已推出新款無線藍牙耳機晶片，並進入送樣階段，陸續打入客戶供應鏈，今年下半年有望量產出貨，帶動其於無線藍牙耳機的市佔率持續攀升。在多方佈局效益漸顯下，加上任天堂 Switch 今年可望進軍中國市場，預期將為原相再添營運新動能。