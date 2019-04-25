格威傳媒轉型 擴大廣度及深度 盼今年業績續揚

格威傳媒集團 (8497) 指出，去年集團承攬額的成長率均大於市場成長率，整體去年營收創高，每股盈餘 5.16 元，展望今年，將媒體投放、數據運用與更多科技工具結合，並運用集團優勢及資源以擴大服務的廣度及深度。格威傳媒 2018 年營收 29.94 億元，年增 27%，創歷史新高，稅後淨利近 2.3 億元，年增 81%，每股盈餘為 5.16 元。



格威傳媒表示，無論是傳統媒體還是數位新興媒體，去年集團承攬額的成長率均大於市場成長率，尤其在數位新興媒體的表現，受惠於數位實效操作運用及影音內容強化帶動媒體投放的多元化，市場成長率為 12%，格威傳媒的成長率高達 29%。



展望今年，格威傳媒指出，集團更強化定位成為「Marketing Solutions Provider」行銷策略顧問的角色，積極將媒體投放、數據運用與更多的科技工具結合，並運用集團優勢及資源以擴大服務的廣度及深度，加乘行銷產業整體效益，與策略夥伴結合以專業顧問的角度切入更高質量的服務。



同時，會展事業中心將會展設計搭建服務與高雄展覽館營運業務結合，以提升承攬量並產生綜效，而光洋波斯特最近成功的打入「2019 年 ChinaJoy 中國國際數碼互動娛樂展覽會」大會指定搭建商的名單，可望提升集團在海外市場的品牌能見度及國際化表現。





