華研宣布與動力火車簽長約 今年推新作 明年巡演

近期的大熱電視劇《我們與惡的距離》，分別由林宥嘉和郁可唯所演唱的主題曲《別讓我走遠》和插曲《路過人間》，短時間內即在各數位音樂排行榜中強勢問鼎冠亞軍。華研國際 (8446) 指出，今年除林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰外，動力火車也宣布與華研國際訂下長久合作的盟約，據了解，動力火車目前已緊鑼密鼓的準備今年新作品，明年也計畫進行新的巡迴演唱會。華研指出，由於深知戲劇與音樂可以達到互相幫襯的效果，長久以來華研致力於運用本身在音樂方面的經驗及高水準，為所發掘的好戲劇作品，參與音樂上的合作。從早年動力火車演唱電視劇《還珠格格》的主題曲《當》，讓他們紅遍海內外，無人不朗朗上口開始，到先前田馥甄演唱的電影《我的少女時代》主題曲《小幸運》，更是成為創下 YouTube 首支點擊率破億紀錄的華語歌曲。



近期的大熱電視劇《我們與惡的距離》，分別由林宥嘉和郁可唯所演唱的主題曲《別讓我走遠》和插曲《路過人間》，短時間內即在各數位音樂排行榜中強勢問鼎冠亞軍。



華研表示，對於傑出或是有潛力的影視團隊，華研一向樂於支持，包括在電影《我的少女時代》、《紅衣小女孩 2》、電視劇《麻醉風暴 2》、《我們與惡的距離》的戲劇投資與歌曲合作案，都是叫好又叫座的成功案例。這次繼「我們與惡的距離」之後，再度有機會與大慕影藝更深入合作，參與「做工的人」這部眾所期待的好作品。



在藝人經紀方面，旗下林宥嘉今年繼續搏得各界好評的《idol 世界巡迴演唱會》傳唱各地，行程表也已排滿各種不同工作。與華研國際合作超過 20 個年頭的動力火車，更是強調「我們從未想要離開公司！」近期動力火車再度與華研國際簽定長久合作的盟約。



動力火車今年上半年的演出超過 35 場，收入已破 3000 萬元，下半年的商演及巡演也將不間斷地進行。動力火車更進一步透露未來新計畫，目前已緊鑼密鼓的準備今年的新作品，明年後也計畫進行新的巡迴演唱會。

