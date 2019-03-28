格威傳媒去年每股盈餘5.16元 創新高 擬配息3.5元

格威傳媒集團 (8497) 公布財報及股利政策。2018 年每股盈餘達 5.16 元，創新高，擬配發 3.5 元現金股利，配發率為 67.8%，以昨天收盤價 58 元來看，現金殖利率為 6.03%。格威傳媒 2018 年營收創新高，主要為第四季為媒體行銷旺季，且受惠於取得新客戶並掌握數位趨勢脈絡，加上去年集團的光洋波斯特在複合式活動類耕耘有成，以及西元雙數年的會展產業優勢，使得全年度合併營收近 30 億元，毛利率也大幅攀升至 30%，稅後淨利近 2.3 億元，扣除非控制權益後淨利近 1.8 億元，帶動每股盈餘大幅成長至 5.16 元。



格威傳媒今年 2 月也完成兩個併購案，分別為併購旺葆公司取得安益國際展覽集團 70% 之股權，以及取得米蘭營銷策劃 75% 之股權。



安益國際展覽的強項是大型展會活動的籌畫，以及擁有高雄展覽館的營運權；米蘭營銷策劃則是台灣數位科技領域的領頭羊。



格威傳媒指出，除安益國際展覽及米蘭營銷策劃兩個事業體外，既有的聯廣傳播、光洋波斯特以及先勢行銷，五個指標品牌分頭並進，今年將加強業務拓展合作以發揮綜效，可望帶動未來格威傳媒集團有更好的表現。



格威傳媒集團也積極跨出海外，子公司光洋波斯特最近成功的打入「2019 年 ChinaJoy 中國國際數碼互動娛樂展覽會」大會指定搭建商的名單；廣告及媒體事業也準備將觸角延伸至大陸市場，介接國外傳播集團，創造新的廣告代理商服務營利模式，未來集團對於邁向更國際化的發展深具信心。