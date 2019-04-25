為升雷達產品今年逐步發酵 全年營收有望成長10-20%

為升 (2231) 董事長尤山泉在台北汽配展中指出，為升產品的經營都是有前瞻性，像是雷達產品目前很多案子都在接觸及認證中，預估今年會逐漸發酵，而為升今年成長性在 ADAS，其中雷達產品佔比有望攀達 20%；法人估，為升今年營收成長 10-20%，雷達產品有望倍增。為升主要從事汽車內裝開關及感應器等產品的生產，目前主要產品可區分為包括汽車控制開關、引擎控制系統感知器、車身安全系統感知器等機電產品系列及胎壓感測器、區域網路控制匯流排等汽車電子產品系列。



尤山泉指出，為升 24GHz 毫米波雷達產品應用在皮卡車已陸續出貨，未來還會有新市場的開拓，像是摩托車、RV 車等；而 77GHz 毫米波雷達產品應用在校車、警車、商用車、無人機等今年也會陸續貢獻業績，去年雷達產品營收約 4 億元，營收佔近 10%，今年佔比有機會上看 20%，為營運增添動能。



尤山泉說，雷達產品未來絕對有成長性，公司也開發很多新品，像是盲區防撞，平交道應用、無人機、重機等，但因為產品應用尤其安全性，因此，認證需要半年至一年時間，今年可以慢慢看到成果，預期毫米波應用將可逐季成長；車廠部分，去年才耕耘，需要 1.5-2 年才能看到成果。



尤山泉強調，公司不是跟著人家做，都是領先，產品的經營都是有前瞻性，會了解市場有無需要這產品，公司產品競爭力在哪裡，目前很多案子都在接觸認證中，但一旦市場起飛，營運成長性可期。



胎壓偵測器部分，今年呈現穩定小幅成長態勢，由於這兩年處於改朝換代期，因應客戶需求將版本提升，以提升競爭力，為升總計去年出貨 360 顆，估計今年個位數成長。



為升今年資本支出約 1.8-2 億元，目前兩岸總月產能為 75 萬顆，包括上海廠三條線月產 45 萬顆，台灣兩條 30 萬顆，毛利率維持 60% 以上。



為升 2018 年每股盈餘 9.48 元；今年第一季營收為 10.13 億元，年增 0.05%。



為升以股份交換方式將取得為昇科技股權，換股比例是為升發行新股 1 股換發為昇科 5 股已發行股份，為升預計發行新股 5518 張，取得為昇科 2 萬 7590 張，基準日為 5 月 31 日，換股完成後，為升持股將由目前的 56.89% 提升至 100%。



為昇科去年小幅虧損，預估今年有機會轉虧為盈，進一步挹注為升。