元大金旗下元大證金以1500萬元收購環華證金

元大金 (2885) 旗下元大證金宣布以約 1,500 萬元取得開發金 (2883) 旗下環華證金融資融券、轉融通、有價證券擔保放款等業務，市占率約 4.4%，待公平會核准後，預計生效時間在 8 月中旬。元大證金前身為復華證金，創立於 1980 年，信用交易業務於整體代理券商之市占率約 80%，為證金業務龍頭，惟券商自辦信用交易業務，壓縮證金公司股票信用交易業務，開發金選擇把環華證金的業務以營業讓與方式併入元大證。



元大金表示，為整合證金資源、提升經營效率、掌控營運成本、擴大市占規模，決議受讓環華證金的融資融券、轉融通、有價證券擔保放款等業務，可穩定挹注元大證金獲利表現，提升股東權益報酬率。



開發金透過凱基證券間接持有環華證 21.99% 股權，近幾年環華證金仍保持盈餘狀態，此次決定將業務營業讓與元大證金，主要考量市場規模不夠大，傳統融資融券業務因代理證券商陸續被合併，或改為自辦融資融券而萎縮，且有價證券擔保放款業務，相較於銀行承做之股票質押貸款業務、證券商之不限用途款項借貸業務仍缺乏競爭利基，無法大幅增加營運規模，在 40 億元的法定資本額要求下，資本運用效益難以提升，不利於股東投資利益。



環華證金之主要業務讓與元大證金，規劃在完成營業讓與後，依法定程序辦理公司解散清算，將投資股款退還予股東，截至 3 月底，環華證金淨值 42.96 億元，每股淨值約 10.74 元。