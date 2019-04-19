元大金首次納入台灣永續指數成分股

元大金 (2885) 連續兩年成為富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index) 成員，此次首度入選「台灣永續指數」成分股，其公司治理表現、營運績效受到國內外專業評比機構肯定，公司治理及社會責任履行方面，位列全台金融業領先指標集團。「FTSE4Good 台灣指數公司台灣永續指數」(簡稱台灣永續指數)，為國內首檔結合 E(環境)、S(社會)、G(公司治理)與財務指標篩選的投資型 ESG 指數，並涵蓋健康與安全，反腐敗和氣候變化等領域的績效，適合機構法人如退休基金、壽險資金等採用作為投資績效指標，希望讓投資人在落實永續投資同時，也能獲得長期穩健的投資報酬。



面對全球氣候變遷議題，去年金控暨子公司全台 316 個據點，已全數通過 ISO14064-1 溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率 100% 的金控公司，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司 (BSI) 頒發 ISO 50001 認證。