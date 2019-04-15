元大金9席董事提名名單出爐 傳董事改選後高層人事將改組

元大金 (2885) 今年 6 月股東會進行董事改選，提名 9 席董事名單出爐，包括 5 席一般董事，分別為申鼎籛、馬維辰、陳忠源、江朝國、宋耀明等人；獨立董事有 4 席，分別為薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一等人，外界推測完成改選後，金控高層人事將改組，甫兼任元大證董事長的元大金總經理申鼎籛將接任金控董事長，而金控總座一職將由執行副總翁健升任。此次提名由元大金新成立的「提名委員會」完成，董事席次由原先 13 席縮減為 9 席，獨董席次不變，金管會為維持金融控股公司最高治理機構之專業性及穩定性，要求金控公司於今年 7 月 1 日起應依資產規模、董事席次設置自然人專業董事，以董事席次 9 席為例，需規劃 4 席自然人專業董事，這次提名即自願規劃 4 席自然人專業董事，包括申鼎籛、馬維辰 2 席一般董事、葉銀華、徐光曦 2 席獨立董事。



此次元大金董事改選提名，現任董事長王榮周以任期滿兩屆，為落實公司治理，婉拒提名，元大金指出，王榮周自 2013 年 11 月 5 日就任以來，迄今超過 5 年，協助金控的資產規模大幅成長，由接任當年的 0.87 兆元提升至去年底的 2.29 兆元；排除無形資產減損因素，去年底實質獲利能力已突破 200 億元。



王榮周任內，除資產與獲利明顯成長外，海外市場，元大證完成韓國、印尼、泰國等地併購及收購元大證券 (越南) 全數股權，使元大證券朝「亞洲區域型券商」目標邁進一大步，元大銀進軍菲律賓、韓國，開啟海外布局。



至於國內方面，先後完成併購元大人壽 (原國際紐約人壽) 及大眾銀，並在合併大眾銀行後，讓集團成為台灣以證券、銀行雙主軸經營的金控公司，在擴張成長的過程，擺跳脫過去高度仰賴資本市場流量營利，轉變為資本市場流量與金融市場存量經營並重的金融集團。



元大金表示，這次提名採精簡專業多元原則，與公司中長期策略相互呼應；董事名單已包含金控與證券、銀行、人壽等三大子公司專業資格的代表，並納入法律、企管、財務暨會計等專業董事。