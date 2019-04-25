國造軟實力、技術躍進 台灣高鐵攜手中科院打造新式列車駕駛模擬機

台灣高鐵 (2633) 與國家中山科學研究昨 (24) 日舉辦「國造軟實力 技術大躍進 高鐵列車駕駛模擬機啟用典禮」，台灣高鐵董事長江耀宗表示，此次與中科院攜手合作成功開發新式駕駛模擬機，是繼去年 9 月與中鋼簽約製造高鐵電車線工程車採購案，及今年 2 月與台達電子 (2308)、凌群電腦(2453) 簽約攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」後，再一次結合國內優秀廠商，落實在地採購的策略目標。未來，台灣高鐵將積極配合政府「協助軌道產業，發展本土技術能量」政策，結合台灣廠商與學研單位的研發能量，不僅朝向「技術自主化、維修在地化」的企業目標持續邁進，更期望發揮軌道工業「領頭羊」角色，帶領本土產業再創無限商機。此次台灣高鐵新式列車駕駛模擬機，透過中科院技術研發，成功整合各項軟硬體設備，不僅模擬畫面更逼真，且依照高鐵通車以來各種實際營運經驗，量身打造多樣化緊急應變的情境劇本，包括空飄物（菜網、汽球）纏繞電車線、地震、豪雨、颱風等狀況。此外，更新增車頭聯結裝置，可直接進行實車聯結訓練，不僅讓駕駛訓練更加完整、札實，更能將演練情境與行車實務做更密切的結合，強化駕駛遭遇突發事件的應變能力，為旅客打造更安全的旅運服務。



交通部次長黃玉霖致詞時表示，高鐵駕駛模擬機正式啟用，是國內第一座本土研發成功的模擬機，新式高鐵駕駛模擬機是由高鐵公司提供鐵道運轉及系統知識經驗，中科院提供軟硬體技術，結合不同專業領域並發揮跨部會的合作共同開發完成，除提高視效逼真度，並透過本土化開發促進軌道產業發展，大幅降低成本，期待藉由新式高鐵駕駛模擬機的訓練，提供最完善的服務給旅客。



國防部副部長張冠群表示，過去在中科院副院長任內就和高鐵有許多合作案例，包括研磨子、集電弓等等，一路合作下來慢慢有體驗，基礎工業和國防工業有很多共同之處，如高速鐵路要求規格高、可靠度高但量很少，一般企業無法承作，但國防工業很適合做，雙方多年來合作愉快；今年則是進到一個新的里程碑，駕駛模擬機不是零件而是一個系統性的開發，可視為一個典範。



江耀宗則指出，台灣高鐵積極配合政府推動「前瞻基礎建設計畫」，期待成為軌道產業發展的領頭羊。這次與中科院攜手打造「高鐵列車駕駛模擬機」，視覺效果圖資、模擬軟體、動感控制平台均由中科院自行設計、研發、產製，除了將駕駛模擬機各項功能之運用極大化以外，並將營運以來實務上出現之特殊事件，例如氣球與菜網纏繞電車線之緊急事件或車輛故障情形，轉化成訓練模擬情境，透過新研製的六軸動感平台，讓學員能感受實境的臨場感，大幅提升訓練之精實度，強化駕駛遇到異常及故障情況之應變能力。



中科院院長杲中興則表示，模擬器產業是台灣非常獨特的產業，中科院初始研發時面臨了不少挑戰，看到的駕駛模擬機是把過去 20 年的功力做一個整合，如果台灣的所有產品能走這條合作研發的路，將會很不一樣。



台灣高鐵委託中科院「航空研究所」設計製造的新式駕駛模擬機，歷時 2 年又 5 個月順利完成。透過中科院的本土設計開發，不僅建置成本大幅降低，未來更可有效提升維修效率，讓高鐵駕駛的訓練排程與技能檢定更順暢；此外，因為是台灣在地設計製造，具備高度自主性的優勢，未來還可依照高鐵營運實務的需求，持續擴充、修改各項模擬演練情境，提供駕駛與時俱進的完整訓練，確保營運及旅客安全。



而典禮上也同步展示台灣高鐵與中科院合作持續合作開發的列車重點產品，包括：保持出色集電性能、提供列車行駛時所需電力的「集電弓舟體」；確保列車剎車效能的「車輪碟盤螺栓組」；列車剎車時同步作動以維持輪軌磨擦力的「磨光器」；確保列車啟動、停止、加減速時，旅客乘坐舒適度的「橡膠緩衝器」；以及讓轉向架與車軸連結之緩衝距離維持在安全距離內、以確保列車行駛穩定的「爪形臂橡膠」等。