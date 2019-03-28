台灣高鐵 「Messenger智慧購票」上線 用FB也能買票

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (28) 日宣布領先國內大眾運輸業者，在 Facebook Messenger 推出「Messenger 智慧購票」服務，除提供訂位功能外，旅客若有票務問題也可直接透過語音或文字詢問，獲得線上即時解答，台灣高鐵表示，藉由創新服務，可望持續擴大西部交通市占。

台灣高鐵說明，營運邁入第 13 年，初期僅提供車站窗口和自動售票機售票，近年陸續推出網路訂位系統、便利商店、T Express 行動購票 App 等購取票方式，此次首度在即時通訊平台推出訂位服務，為運輸業創舉，希望更貼近民眾生活型態。

「Messenger 智慧購票」服務可預訂的車次，最遲至乘車當日發車前 1 小時止，旅客於 Messenger 搜尋「台灣高鐵」後開啟對話視窗，即可直接以語音或文字輸入訂位需求，系統會逐步引導旅客查詢車次、完成訂位，並透過「T Express」行動購票 App 同時完成付款、取票。

台灣高鐵近年積極提高安全標準和準點率，並更新 IT 系統，隨著優化乘坐體驗有成，帶動去年總班次年增 1% 至 52437 班，載客量年增 6% 達 6400 萬人次，法人認為，中程運輸市占率仍有提升空間。

展望後市，由於今年長假共 31 天，相較於 2018 年的 20 天來得多，國旅需求有望提高，推升台灣高鐵載客表現可期。

台灣高鐵 (2633-TW) 去年獲利創 3 年來新高達 106.96 億元，年增幅達 100%，每股純益 (EPS)1.9 元。