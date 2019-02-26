動力-KY、技嘉、創意、台灣高鐵、第一銅

動力 - KY(6591)：元月合併營收達 9159 萬元，月增 49.51%，受惠 NVIDIA 新款圖靈 (Turing) 架構的 RTX 2060 顯卡上市，可望帶動電競散熱產品的出貨量及價格同步增加，加上車用產品高單價的空調風扇已進入量產階段，今年營運表現可期。股價突破季線反壓，短天期均線呈多頭排列，對多方有利。

技嘉 (2376)：今年 1 月營收重回 50 億元以上，月增 67.25%，第 1 季營運可望觸底回升，除了電競商機，主機板出貨增加，在 VGA 及 MB 的業績持續成長，股價開高走高，創下 49.25 元波段新高，上檔有機會向年線 55 元邁進。



創意 (3443)：去年營收、獲利與 EPS 均創新高，今年營收與毛利率可能與去年持平，但受惠台積電(2330) 股利政策，以及 IC 設計族群性的補漲行情，近日股價展開攻勢，創下波段新高 233 元，漲幅逾 5%，收復半年線，上演軋短空行情。



台灣高鐵 (2633)：去年稅後首破百億元，EPS 1.9 元，雙雙創新高紀錄，激勵盤中股價走揚，一度強勢漲 4% 以上，最高來到 32.7 元。



第一銅 (2009)：受惠國際期銅飆漲，並觸及 7 個半月高點，中美貿易戰談判趨於樂觀，將推升金屬需求回溫，未來隨銅價回升，將適度調整產品價格以反映成本，激勵股價一度攻上 11.55 元，但盤中漲幅收斂，拉回至 11 元附近。