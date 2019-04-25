分析師對蘋果的預期正在轉好？大摩喊234美元目標價

儘管分析師不再一窩蜂看好，蘋果 (AAPL-US) 股價的表現卻不算差，週三 (24 日) 雖然小跌 0.15%，收 207.16 美元，但仍一直遠高於華爾街 197.7 美元的平均目標價。

FactSet 數據顯示，華爾街分析師對當前蘋果的看法，為多年來最悲觀，有 16 個買入評級，14 個持有評級和 3 個賣出評級。

Strategic Wealth Partners 主席兼首席執行官 Mark Tepper 認為，這個情況有望改變。

他表示，蘋果通常是買入共識，目前是多年來分析師看跌情緒最高的時候。一旦分析師重新評估此事，有可能見到整個情緒翻轉，蘋果股票再次流行。

情緒轉變有望推升股價

Tepper 指出，分析師對蘋果的看法重點，可能由硬體銷售，逐步轉向服務部門，而蘋果這方面的轉型做得非常好，而且服務都是經常性收入和高利潤率。分析師將開始強調這一點，而給予更高的本益比。

蘋果股價

此外，在與高通達成協議之後，蘋果在 5G 手機推出時間上也不再落後，Tepper 表示，這消除了一個重大風險，有望讓分析師提出更高的股票估值。

不過 Tepper 認為，一旦分析師更傾向看好蘋果時，投資人可以考慮賣出持股。

他說，當購買蘋果成為共識，資金進場將股價愈拱愈高後，就是售出的時機。他相信，目前則適合持有蘋果股價，並等待各種催化劑助其走高。

大摩減目標價 234 美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 也認為，即使在今年的大漲 32% 之後，蘋果股票仍有上揚空間。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週三重申她對蘋果的增持評級，她表示，iPhone 使用者在 App 上的支出費用，高於 Android 用戶。 「我們相信股票會在這裡繼續發揮作用，投資人仍然不完全了解蘋果平台的優勢，iOS 用戶參與更多行動裝置提供的服務。」

Huberty 指出，iPhone 使用者在行動應用上花費的費用，是 Android 用戶的 10 倍。她對明年蘋果推出 5G 手機的潛力，也抱持樂觀態度，並表示，蘋果在推出新產品時，股票通常有 6-9 個月的漲勢。

展望未來，她將蘋果的目標價格從 220 美元上調至 234 美元，相當於目前股價的上漲 13%。