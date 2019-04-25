TechanaLye 研究：華為手機晶片與蘋果並駕齊驅 甚至強過蘋果

《日經亞洲評論》週三報導，華為正在縮小與蘋果間晶片研發的差距，華為晶片研發能力與蘋果相當，甚至更好。
隨著 5G 網路競爭時代開啟，華為在全球最先進智慧手機晶片研發方面，正在縮小與蘋果之間的差距。
日本獨立分析新創企業 TechanaLye 針對華為 Mate 20 Pro 和蘋果 iPhone XS 這兩款高階 4G 智慧手機對比研究顯示，華為與蘋果的晶片設計相當，都將數據機晶片與處理器晶片結合起來。
日本獨立分析新創企業 TechanaLye 研究指出，華為和蘋果手機所使用的晶片都顯示相同先進的功能，都有 7 奈米電路線寬。而電路線寬越窄、越精細，晶片的運算能力和節能能力就越強大。截至 2018 年底，僅有 3 種 7 奈米晶片實際投入使用。
TechanaLye 執行長、日本晶片製造商瑞薩電子 (Renesas Electronics) 前資深技術主管 Hiroharu Shimizu 表示，華為晶片研發能力與蘋果相當，甚至更好，具業界世界頂級水準。
華為全資子公司華為海思科技 (HiSilicon Technologies)，成立於 2004 年，總部位於中國大陸廣東深圳，是中國大陸目前最大的無晶圓廠晶片設計公司，意味著該公司不經營自己的生產。
目前華為業務規模仍落後高通，但成長迅速。據估計，華為海思 2018 年的銷售額為 55 億美元，而高通的銷售額約為 166 億美元。
該報導指出，儘管成長迅速，但華為海思並不自行設計和製造晶片，其使用的晶片採用英國行動晶片設計巨擘 Arm Holdings 設計，並將製造業務外包給全球最大的代工晶片製造商台積電。
該報導點出，美中貿易持續磋商，若美國向台灣施壓，迫使其遵循其將中國技術拒之門外的努力，那麼將成為華為的一大隱憂。而今年早些時候，華為要求台積電、聯發科、大立光把最先進製程產線遷至中國。
華為聲稱已取得 5G 領先
3 月華為消費者業務 CEO 余承東在 MWC 大會上稱已取得 5G 領先，華為 Balong 5000 5G 數據機是世界上最快的 5G 數據機，華為還製造了世界上最快的 5G 智慧手機。
本月初，外媒網站報導，一向拒絕向競爭對手出售任何產品的華為態度軟化，開放銷售其 5G 的 Balong 5000 晶片，但僅限於一家公司「蘋果」。
華為創辦人兼執行長任正非 16 日證實，對於出售 5G 智慧手機晶片給蘋果等競爭對手，華為抱持開放的態度。
早前，Bernstein Research 資深半導體分析師 Mark Li 表示，華為海思科技僅落後於高通公司，並將成為 2019 年營收最多的亞洲晶片設計公司。由於華為智慧手機的成長將帶動海思晶片設計發展。