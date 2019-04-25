美股盤後 — 能源股領跌+財報多空交雜 三大指數同步收低

繼週二 (23 日) 標普與那斯達克指數刷下歷史新高後，週三 (24 日) 能源股下跌、財報多空交雜消息影響，美股漲勢難續，三大指數同步收低，僅費半指數走揚。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 59.34 點，或 0.22%，收 26597.05 點。

那斯達克指數下跌 18.81 點，或 0.23%，收 8102.02 點。

標普 500 指數下跌 6.43 點，或 0.22%，收 2927.25 點。

費城半導體指數上漲 14.96 點，或 0.95%，收 1589.02 點。

標普 500 指數中，11 個板塊僅 3 個板塊收漲，房地產板塊領漲 (0.77%)，其次為必需消費品 (0.55%) 與公用事業板塊 (0.09%)；美國能源情報署 (EIA) 報告美國每週原油庫存增幅大於預期後，能源股領跌 (-1.85%)，其次為電信業務 (-0.75%) 與材料板塊 (-0.57%)。

標普 500 指數中板塊圖。(圖：Finviz)

週二尖牙股 (FAANG) 萎靡不振，Netflix (NFLX-US) 下跌 2.01%；臉書 (FB-US) 下跌 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.83%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.14%。

半導體類股大漲。德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.76%；AMD (AMD-US) 上漲 1.75%；美光 (MU-US) 上漲 0.61%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.13%。

Bernstein 晶片分析師 Stacy Rasgon 週三重申對德州儀器「符合市場表現」評級，稱該公司對未來需求不太清楚，該公司管理層繼續暗示週期性疲軟，並未冀求下半年半導體需求反彈，坦白說，至少德州儀器很明智地承認了這一點。

銀行股方面。高盛 (GS-US) 下跌 1.77%；花旗 (C-US) 下跌 0.53%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.042%。

台股 ADR 方面，聯電 ADR (UMC-US) 一枝獨秀，漲幅為 3.63%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.67%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.19%。

企業財報方面， 週三美股盤前，開拓重工 (CAT-US) 公布上一季獲利和營收優於預期，不過預估中國市占率將出現微跌，毛利率降低，該公司週三收跌 3.03% 至每股 137.73 美元。

波音最新財報營收、獲利皆符合市場預期。(圖：AFP)

波音 (BA-US) 受到波音 737 MAX 不到半年兩度墜機的影響，該公司第一季利潤下降 21%，但營收、獲利皆符合市場預期，激勵其股價週三收漲 0.39%。值得一提的是，波音意外地延後公布 2019 年財測並停止庫藏股計劃。

AT＆T (T-US) 下跌逾 4%，時代華納做為較獨立的媒體部門銷售疲軟拖累，該公司第一季營收表現不佳。AT＆T 執行長於財報會議中表示，未來 5G 網路可能會根據不同的速度定價。

華爾街分析

本周美股財報進入高峰期，FactSet 表示，到目前為止，已發布報告的標準普爾 500 指數公司中約 80% 企業，業績表現優於分析師的預期，而第四季約為 65%。

英國 ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 呼籲表明，投資者應對這些股票的最新漲幅持謹慎態度，警告客戶不要被股市歷史新高的現象愚弄，因為聰明錢準備做空。

Wedbush Securities 駐洛杉磯證券交易董事總經理 Michael James 表示：「目前為止，投資者對財報反應非常強烈，情緒也非常積極。這種緊張情緒與估值有關，人們擔心的是能否獲得足夠好的業績和財報前瞻，證明市場有理由繼續走高。」

然而，法國興業銀行表示，可能還需要另 2 月強勁股市表現才能促使場外大量資金迫切需要重新投入的地步，因為投資者擔心錯失良機。

美國第一季國內生產總值 (GDP) 數據將於週五 (26 日) 公布。美國銀行財富管理公司 (US Bank Wealth Management) 固定收益研究主管 Bill Merz 表示：「總體來看，企業財報有些優於預期，但我們確實看到全球經濟數據疲軟，雖然有一些跡象顯示美國以外的潛在觸底，但我們確實看到經濟成長放緩的充分跡象。」

貿易消息方面，美國總統川普表示，在 4 月 30 日在北京舉行新一輪談判之前，美中之間正在進行的貿易談判進展順利，並將於 5 月 8 日在華盛頓進一步進行談判。