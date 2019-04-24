台股頂尖經理人：科技股熱潮正在走向極端

台灣 2019 年的頂尖投資者正在縮減對科技股的大規模押注，並警告稱目前對業績成長的預期過高。

隨著台灣股市攀升，那斯達克創下新高，安聯投信 (Allianz Global Investors) 的蕭惠中正在撤出一些資金。她計畫本季度把科技股在其投資組合的占比從 3 月底的 70% 削減至約 60%。她將把現金比例從 9% 提高至高達 20%，並預計台灣一些泡沫較大的股票可能下跌多達 30%。

她說，鑒於美中貿易緊張局勢的影響逐漸退去，股價超前於基本面已經成為更大的擔憂。鴿派聯儲會正在推動充裕的流動性，在內存晶片和其他組件價格下降之際，幫助提升蘋果等公司的供應商的股價。

「這是一個負面跡象，」她周二在台北表示。「股市上漲是基於對今年下半年好轉的高預期，但投資者並未關注負面信號。」

蕭惠中在一季度之前加碼科技股的舉動獲得了回報，安聯台灣大壩基金在今年頭三個月內獲得 19% 的回報，而台灣證交所加權股價指數同期漲 9.4%。這是該基金自 2000 年推出以來相對於台灣基準股指的最佳表現。彭博匯編的數據顯示，過去一年，該基金擊敗了 98% 的同行。

雖然來自華為的訂單今年已經提振了台灣供應商的股價，但蕭惠中對於訂單勢頭會否持續表示懷疑。她說華為「訂購的供應已經超出了需求。」

管理著 42 億元台幣（1.36 億美元）資產的蕭惠中可能會在台灣科技股回調後開始加碼。她計畫根據今年下半年蘋果和其他公司預期推出的新產品來安排持倉部位。

根據公司網站，截至 3 月底，蕭惠中將其基金的 7.4% 配置在台積電，使這家合約晶片製造商成為她的最大投資。接下的最大持股包括欣興電子，美律，聚陽實業以及台光電子。

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