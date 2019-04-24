〈環球晶展望〉義大利8吋廠需求旺產能滿載 今年營收可望續揚

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 位於義大利北部的 Novara(諾瓦拉)8 吋矽晶圓切片廠，為環球晶最大的 8 吋廠，年產能達 500 萬片，去年營收占環球晶整體營收達 1 成，獲利表現也優於其他廠區平均值，今年產能可望微增 2.5%，且產能持續滿載狀態，將帶動營收持續續揚。目前該廠仍有 3 萬平方米土地，留待日後擴產需要，屆時 8 吋產能可望加倍，也可能視需求規劃 12 吋產能。

環球晶於 2016 年底併購 SunEdison Semicondutors，並取得其位於義大利北部 Novara 的 8 吋矽晶圓切片廠，該廠自 1976 年開始生產，年產能達 500 萬片，為歐洲最大、同時也是環球晶最大的 8 吋廠，出貨區域主要以歐洲為主、占比達 58%，其次為亞洲與美國。

Novara 廠主要生產微機電系統、車用電子、電源管理、分離式元件、接觸式影像感測器等，產品組合超過 500 種，且每年生產 100 種新品，目前客戶包括恩智浦、意法半導體、英飛凌、Bosch 等。

環球晶 Novara 廠廠長 Marco Sciamanna 表示，Novara 廠過去 3 年 8 吋晶圓產能增加近 4 成，去年營收占環球晶整體營收達 1 成，產品單價表現佳，使獲利表現也優於其他廠區平均值，近 2 年持續透過去瓶頸化，改善製程良率，今年預估產能將微幅增加 2.5%，可望帶動營收較去年小幅成長。

從市場需求來看，Sciamanna 指出，由於 Novara 廠專注於 8 吋產能，市場需求相對較佳，且歐洲客戶存貨普遍不會太高，庫存水位健康，包括功率相關應用需求仍強勁，使去年第 3 季至今廠房持續滿載，預期今年需求也將與去年相近，可望年底前都將維持滿載狀態。

環球晶 Novara 廠目前佔地約 8 萬平方米，其中，有 3 萬平方米留待日後若有擴產需求使用，Sciamanna 表示，若該區域日後啟動擴產，8 吋矽晶圓產能將會加倍，同時也可視需求規劃 12 吋產能，至於確切的擴產時程，則得觀察市場需求。