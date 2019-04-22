外資對台股流出轉流入 成上周吸金王 後市看好5大題材

台灣指數近日持續挑戰萬一，今 (22) 日一開盤便跳上 11000 點，但是終場收在 10987.71 點，還是未站穩「萬一」，「萬一」關卡四度淺嚐即止。觀察外資動向，台股由小幅流出轉為流入，上周吸金 11 億美元，榮登吸金王寶座，也成為力拱台股高檔盤旋的主力。展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股大盤來到前波相對高點位置，短線走勢恐較震盪，建議操作上應選股不選市，看好 5G 等五大題材。

觀察上周亞股資金流向，外資對於台股，從前一周的流出轉為流入，上周吸金 11 億美元，登上吸金王寶座；而南韓則連續三周獲得淨流入，上周吸金 2.4 億美元；印度股市連續 9 周獲得淨流入，上周吸金 0.6 億美元。

周俊宏表示，根據上周台股龍頭台積電法說，可發現第一季營運谷底已過，儘管庫存消耗速度稍慢，但對於年中之後的展望樂觀，預期下半年出現較為強勁的成長力道。且接下來旺季將至，後市不看淡。而就外資台股期貨未平倉口數來看，淨多單維持在 6 萬口以上，顯見對台股後市具有信心，加上全球主要央行政策一致，市場資金流動性高，亦有利股市表現。

整體而言，周俊宏表示，台股大盤已回到前波相對高點，短線上較為震盪，建議以選股不選市方式操作，挑選營收佳、展望正面，或是具轉機性的個股。趨勢上，持續看好 5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等後市。

此外，本周美國科技股包含微軟、臉書、亞馬遜、英特爾等企業將公布財報，建議投資人可多留意相關供應鏈業者財報結果。目前公布財報的企業中，有 7 成以上優於預期，掃除今年可能出現「獲利衰退」的疑慮。至於美中貿易談判的進展部分，據華爾街日報報導，雙方規劃 4 月底有兩次面對面磋商，有望於 5 月底或 6 月初完成簽署。