〈聯電法說〉Q1虧轉盈 EPS 0.1元 本季晶圓出貨估增6-7%

晶圓代工聯電 (2303-TW) 今(24)日舉行線上法說，並公布第 1 季財報，稅後純益為 12 億元，較第 4 季由虧轉盈，不過較去年同期下滑 64.7%，每股純益 0.1 元。展望第 2 季，聯電預期，晶圓出貨將成長 6-7%，產品單價估增 3 %，毛利率則估約落在 11-13% 左右，產能利用率則估約在 84-86%，整體營運都可望較第 1 季上揚。至於全年資本支出，聯電預期，約達 10 億美元。

聯電第 1 季營收 325.8 億元，季減 8.3%，反映半導體產業淡季循環，加上客戶庫存調整，毛利率 6.9%，季減 6.1 個百分點，由於營收未達經濟規模，本業仍虧損，營業淨損 15.97 億元，虧損金額較上季 5.8 億元倍增，也不如去年同期營業淨利 7.69 億元，營益率 - 4.9%。

不過，聯電第 1 季業外有 12.47 億元收益，使稅後由負轉正，稅後純益 12 億元，較去年第 4 季由虧轉盈，每股純益 0.1 元。

聯電總經理王石指出，第 1 季產能利用率為 83%，出貨量約 161 萬片約當 8 吋晶圓，儘管整體第 1 季晶圓需求下降，但無線通信包含顯示器、RF、AP 與基頻數據機等智慧型手機零組件晶圓出貨仍穩定；第 1 季結束時，聯電也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.58 元現金股利。

王石指出，第 2 季有線與無線通信領域晶圓需求，包含智慧型手機、網路與顯示器相關產品，都可望優於預期，而未來聯電將持續專注執行策略，在多元技術平台上開發邏輯與特殊製程技術解決方案，強化市場影響力。

聯電預期，第 2 季晶圓出貨估較第 1 季成長 6-7%，產品單價估增 3 %，營收季增率可望顯著上揚，季增逾 1 成，毛利率則估約落在 11-13% 左右，產能利用率則估約在 84-86%，營運將回溫。