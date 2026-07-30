鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至16.97元，預估目標價為650元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.84元上修至16.97元，其中最高估值18.36元，最低估值15.67元，預估目標價為650元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.36(18.36)
|31.49
|40.85
|最低值
|15.67(15.67)
|19.13
|21.77
|平均值
|16.98(16.9)
|25.33
|33.56
|中位數
|16.97(16.84)
|25.71
|34.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|833,965,780
|1,061,835,000
|1,317,886,640
|最低值
|761,662,000
|845,682,000
|981,789,000
|平均值
|793,188,970
|963,223,580
|1,137,150,150
|中位數
|789,337,000
|964,725,920
|1,132,735,930
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|40,658,196
|32,482,479
|31,725,403
|62,090,494
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|645,387,710
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調升至650元，幅度約8.33%
- 今年LEAP營收估逾35億美元 明年再翻倍
- AI需求爆棚 二度上調資本支出、今年估達105億美元
- Q2純益達210億元 EPS 4.8元同創歷史次高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇