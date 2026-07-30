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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至16.97元，預估目標價為650元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.84元上修至16.97元，其中最高估值18.36元，最低估值15.67元，預估目標價為650元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值18.36(18.36)31.4940.85
最低值15.67(15.67)19.1321.77
平均值16.98(16.9)25.3333.56
中位數16.97(16.84)25.7134.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值833,965,7801,061,835,0001,317,886,640
最低值761,662,000845,682,000981,789,000
平均值793,188,970963,223,5801,137,150,150
中位數789,337,000964,725,9201,132,735,930

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS40,658,19632,482,47931,725,40362,090,494
營業收入
(單位：新台幣千元)		645,387,710595,409,585581,914,471670,872,643

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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