至2030年三星電子將投資133兆韓元於邏輯晶片業務

三星電子在今日 (24 日) 宣布，至 2030 年將投資 133 兆韓元 (1157 億美元)，加強在 System LSI 和 Foundry 業務方面的競爭力，以擴大非記憶體和非代工的業務，以期成為高科技產業龍頭。

這家全球最大的記憶體製造商計劃開發半導體生態，以實現產品組合的多樣化。「該投資計劃有助於實現三星電子的目標，就是到 2030 年成為世界領先的記憶體和邏輯晶片的領導者。」三星在一份新聞稿中表示。「公司也計劃在研發和生產方面創造 15,000 個就業機會，以鞏固技術實力。」

至 2030 年，該筆投資將包含 73 兆韓元的國內研發，以及 60 兆韓元的生產基礎設施。 根據這項計劃，到 2030 年，三星電子對邏輯半導體相關的研發和設施的投資，預計將為每年平均 11 兆韓元。

這家科技巨頭也表示，公司將加強與中小型公司以及大學和研究實驗室的合作，以開發新興技術並培訓業內專業人士。

這項計畫也來自於韓國政府支持，目標在發展國內半導體產業，以減少國內對記憶體晶片業務的嚴重依賴，並更好地抵禦中國製造商崛起所帶來的市場挑戰。

根據全球研究公司 Gartner 的數據，去年非記憶體晶片市場的價值為 3,646 億美元，是整體晶片市場的 65%，也是記憶體晶片市場的兩倍多。

另一方面，根據市場研究公司 TrendForce 的數據顯示，台積電在 2018 年上半年全球代工市場市佔率為 56.1%。三星則以 7.4% 排名第四，如今該公司也正在積極推動多項晶圓服務，以探索更多潛在客戶和新的合作可能性。