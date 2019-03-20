三星電子：數據晶片、記憶體需求軟 今年是面臨艱難的一年

三星電子 (005930-KR) 在今日舉行股東大會，該公司副總裁金奇南在今天 (20 日) 表示，由於受到貿易戰和全球經濟成長放緩影響，以及數據中心和記憶體晶片需求疲軟，三星預計今年是面臨艱難的一年。

三星在中國市場的市占率從 2013 年的約 20% 驟降至目前的 1% 不到，由於華為等科技大廠的快速成長的中國競爭對手帶來的影響更加明顯。雖然三星仍然是全球最大的智慧手機製造商，佔全球總銷量近五分之一，但去年表現落後於市場，也關閉了在中國地區的一家手機製造廠。

這家韓國科技巨頭期望新款手機能提振市占率，並扭轉近期智慧手機市場的低迷態勢。新款手機將包含可折疊式手機和高階 5G 連網手機。三星並在股東會中表示，高階手機和產品預期會為 DRAM 的需求帶來增長。業界普遍認為，蘋果至少要到 2020 年才會推出可折疊式 iPhone，三星因此有了增長的空間。

然而，三星對中國智慧手機市場的樂觀期盼與該公司對 2019 年悲觀的預期形成強烈對比。三星電子副總裁金奇南在股東會上表示，由於經營環境的不確定性增加，加上智慧手機市場疲軟與資料中心相關投資的減少，三星的零組件業務將面臨困境。

「我們預計今年在營運上將面臨許多困難，例如主要經濟體的成長放緩以及貿易戰在全球範圍所帶來的風險。」金奇南表示。

由於主要業務晶片和智慧手機的銷售下滑，三星正積極擴大新興科技領域的投資，以推動營運成長，主要專注在創新發展性的事業，像是 AI 和 5G。

消息傳出後，三星股價一度下跌 1.6%。