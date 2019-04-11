三星電子成為最受美國人喜愛的外國品牌

根據美國市場調查研究公司 Morning Consult 最新的一項調查報告顯示，全球最大智慧手機和半導體製造商三星電子已成為美國人最喜愛的外國品牌。

根據調查結果顯示，三星電子今年在美國 Morning Consult 宣布的 「美國消費者最喜愛的品牌前 25 強」排名中名列第 12 位，而在非美國品牌中則位列第 1 名。Morning Consult 針對了 1,900 個品牌，並進行超過 400,000 次的調查訪談，得出今年的排名。

美國人最喜愛的品牌排名 (圖: pulse)

美國電商大廠亞馬遜在今年獲得美國消費者最喜愛品牌的殊榮，位列冠軍。美國消費者最喜愛品牌的前五名依序為亞馬遜、谷歌、Netflix、UPS 和家得寶。而韓國的三星電子則成為美國人最喜愛的外國品牌，超越知名的 YouTube、沃爾瑪和迪士尼。科技大廠蘋果則沒有在名單當中。

相較去年，三星電子今年上升了七個名次，在滿意度、信任度、社區影響力等綜合評量中得分為 237.5，滿分 400 分。亞洲地區來看，去年排名第 7 並優於三星的日本索尼在今年並沒有進入前 25 名。歐洲地區來看，英國個人美容護理品牌 Dove 則排名第 17 位。

針對千禧世代 22-37 歲的受測者分類來看，三星電子排名第 8 名，得分為 246.5。另一方面，從男性消費者類別來看，三星電子排名第 7，獲得分數為 238.9 分。

然而從女性消費者分類來看，三星電子則未能進入前 25 名。顯示美國年輕世代的男性消費者對於三星電子品牌的關注度更高。