不堪長期虧損！Panasonic將部分半導體業務賣給羅姆

日本 Panasonic(6752-JP) 在週二 (23 日) 時表示，將把該公司的半導體部門「Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd.」的部分業務，賣給羅姆半導體集團 (6963-JP)。交易金額未對外公開，外界則預估規模應為數十億日圓。所涵蓋的範圍包括部分的二極體還有電晶體業務。

(圖: Investing.com)

Panasonic 的半導體部門，在截至 2019 年 3 月期為止，很有可能出現連續 5 年的營業虧損，而如何改善該部門的經營情況也成了當務之急。在藉由處分賠錢的部門之後，則可望讓業績早日翻轉。

交易對象的二極體與電晶體等電子元件，主要使用在家電產品上。預計在 2019 年 10 月底前就會轉移給羅姆，而羅姆也會繼續接手 Panasonic 原先的客戶，但是並不包括 Panasonic 的員工及據點。

根據羅姆發言人的說法，整個轉移過程預計將會花上 3 年時間。在初期時，羅姆將委由 Panasonic 方面來代工生產。未來在取得客戶的同意之後，就會陸續將產線移往羅姆的自家工廠。

Panasonic 在半導體業務上，不斷的強化在車用電子方面的研發。而在另一方面，與車用電子不相關的家電等業務上，則是加快精簡的腳步。

Panasonic 在 2014 年陷入營運危機時，將 3 座的半導體工廠，賣給了以色列晶圓代工業者 TowerJazz。並改將重點放在半導體的設計及開發上。

但是從目前的現狀來看，Panasonic 的半導體部門仍然處於虧損狀態。而該公司的津賀一宏社長，則提出半導體部門在 2020 年 3 月期年度決算前必須獲利的這項，決定該部門是否繼續營運的條件。