直得首季每股盈餘約0.73元 Q2起旺季營運逐步回溫

直得 (1597) 去年因中美貿易戰後中國自動化設備、工具機等拉貨動能明顯衰退，間接影響台灣供應商出口銷量，第一季又因農曆年節使中國、台灣地區拉貨動能更加趨緩，單季營收為 3.32 億元，年減 34%，受到稼動率下降，法人估，單季毛利率 44%，年減 3.6 個百分點，每股稅後淨利約 0.73 元。展望第二季，觀察日本工具機接單金額自去年 11 月落底後已連續 2 個月回升，今年 3 月中國製造業 PMI 已優於 1 月水準，預期接單金額將持續復甦，且台、日線軌龍頭降價行動已告一段落，景氣落底訊號明確，預期第二季至第三季產業旺季到來，獲利將逐季成長，若後續中美貿易戰緩和，中國拉貨動能回升，直得獲利將有可望進一步攀升。



直得日本經銷商除原先的大型滑軌動單外，也將開始供應高毛利率的微型線性滑軌給旗下半導體、生技醫療客戶，預計將於第三季開始拉貨，屆時稼動率可從目前的 60% 提升至 80%。新產能方面，樹谷新廠一期螺桿機台將於第三季進駐試車，第四季正式對外出貨，因螺桿毛利率優於大型線軌，預期公司獲利將逐季走高。



直得 2018 年營收 20.79 億元，毛利率 47.54%，營益率 29.10%，稅前盈餘 6.1 億元，稅後淨利 4.71 億元，年增率 98.47%，每股盈稅後餘為 6.4 元。法人估，直得今年營收將減少約一成，每股盈餘逾 5 元。



直得今天股價開高後直奔漲停以 115.5 元鎖住，掛買張數逾 3000 張，股價創下去年 9 月來新高。

