自動化需求逐漸回溫 直得盤中攻頂 上銀重回300元大關

受惠景氣需求動能開始逐步回溫，自動化設備相關個股今天走勢強勁，直得 (1597) 盤中攻上漲停，昨天下午舉行法說會的全球傳動 (4540) 早盤也大漲逾 5%，上銀 (2049) 股價更是重回 300 元大關，亞德客 - KY(1590)股價也由黑翻紅。上銀預計 5 月 6 日召開法說會，將公佈第一季季報數字及下半年產業展望做說明。上銀自結第一季營收為 50.49 億元，年減 23%。上銀表示，第二季起營運可望逐步回溫，下半年則會比上半年好，集團營收力拚二位數增長。



上銀董事長卓永財日前曾指出，隨著美中貿易談判氛圍出現緩和，廠商庫存也逐漸消化，預期工具機產業景氣將在 4 月築底，最快 5 月開始回溫。



直得受惠 4 月產業需求旺季到來，中國、日本客戶拉貨動能開始回溫，其中日本經銷商已告知直得 2019 年除原先的大型滑軌動單外，須開始供應高毛利率的微型線性滑軌給旗下半導體、生技醫療客戶，預計將於第三季開始拉貨，屆時稼動率可從目前的 60% 提升至 80%，獲利將可提升。



新產能方面，樹谷新廠一期，除了原先與德國廠商合作的自動化設備外，並開始生產螺桿，供給日本客戶使用，螺桿機台將於第三季進駐試車，第四季正式對外出貨，因螺桿毛利率優於大型線軌，預期公司獲利將逐季走高。



全球傳動指出，滾珠花鍵佔比已從去年 4% 提升至 7%，看好客戶逐步回補訂單，預期下半年業績會比上半年佳。法人指出，全球傳動在手訂單 7 億、8 億元，今年業績目標較去年成長 10%。

