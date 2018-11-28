直得估Q4業績較上季略減 樹谷一期廠明年首季量產

線性滑軌廠直得 (1597) 前三季每股盈餘攀升至 5.11 元，較去年同期 2.08 元倍增，累計前 10 月營收 18.3 億元，年增 52.62%。直得指出，受到中美貿易戰影響，目前整體市場處於觀望氣氛，預估第四季整體業績會較第三季小降，而樹谷一期廠預計明年第一季量產，二期則申請建照中。直得前三季營收 16.74 億元，毛利率 47.33%，營益率 28.28%，稅前盈餘 4.83 億元，稅後淨利 3.76 億元，年增率 145.83%，每股盈餘為 5.11 元。值得注意的是，受到中美貿易戰影響，自動化族群成長勢頭放緩，直得第三季毛利率及營益率都降，終止先前連 6 季漲勢。



以前三季產品比重來看，微型線性滑軌約佔營收比重 50%，標準型線性滑軌佔 40%，新產品線性馬達模組 5% 以下；直得指出，以往微型線性滑軌佔比都約 60-70%，今年大型機台出貨較多，比重才降至 50%，預估明年佔比不排除再回升，而線性馬達模組有機會突破 5%。



以地區來看，歐美市場景氣不錯，歐洲佔比 15%，美國約 8-9%，大陸不確定因素較高，佔比約 30%，台灣佔比 21%，其他則包括日本、韓國及東南亞。



直得坦言，因中美貿易戰影響，景氣不明朗，市場及訂單都處於觀望，不過因自動化是趨勢，後市仍看好，目前能見度約 1-2 個月，短期來看影響有限，只是如果中美貿易戰若一直拖延下去，則較為不利。



展望 2019 年，直得為全球微型滑軌主要廠商，在 3mm 是領導廠商，今年也推出 2mm 產品，預計明年朝 1mm 推出，公司指出，隨著智慧製造、半導體與生醫對精密度要求升級，有利公司新產品。



直得樹谷一期廠預計明年第一季完工量產，規劃螺桿及組裝機器為主；樹谷二期廠目前申請建照中，最慢明年首季動工，未來將導入智慧自動化生產。