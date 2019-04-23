日立公開收購永大持股28%已成就 擬5月2日交割 並躍升第一大股東

株式會社日立製作所透過全資子公司台灣日立電梯，對永大機電 (1507) 公開收購案，收購期間至 22 日屆滿，總計應賣股數 1 億 1440 萬 9932 股，佔永大機電除庫藏股之外已發行股份總數的 28%，股票收購金額約為新台幣 74 億元，由於已達收購最低下限，該收購案已成就，預計 5 月 2 日完成交割。日立及其全資子公司株式會社日立大廈系統此前共持有永大機電已發行股份總數的 11.7%，計 4772 萬 5739 股，加上本次公開收購應賣的股數，在完成交割後，則持有永大已發行股數的 39.7%，已超過股權的三分之一，躍升為永大最大股東。



2018 年 10 月底公告大股東日立將公開收購永大，並在今年 2 月 17 日正式啟動，以每股 60 元對永大進行公開收購，最低收購數量 8850 萬 4328 股，占所有股權約 21.6%。日本日立今年 3 月 22 日將每股價格拉高，從每股 60 元提高到 65 元，希望透過提高收購價鼓勵更多永大股東參與應賣，加速實現公開收購案。



由於台灣日立公開收購永大案成就需要三個條件，包括公平會及投審會的核准，以及收購數量達公司股權三分之一，如今三個條件都已經成就。



以寶佳集團副董事長林家宏與永大中國總經理許作名結盟的泛市場派，上週四發動股東臨時會改選 9 席董事，市場派拿下 3 席董事、2 席獨董，取得經營主導權。日立與永大現任董事長許瑞鈞合作的泛公司派僅拿下 3 席董事、1 席獨董，永大經營權易手。