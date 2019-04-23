〈台新拚跨境支付〉韓亞銀行電子錢包來台跨境支付 下一步東南亞iPay88也要來

根據資策會 MIC 資料全球行動支付市場預測，2019 年全球行動支付交易金額將從 2015 年的 4500 億元成長至 1.8 兆美元；看好全球行動支付商機龐大，台新金 (2887-TW) 積極發展跨境支付，在取得支付寶、微信跨境支付業務後，今 (23) 日宣布，聯手韓亞金融集團推東北亞跨境支付，瞄準來台的百萬人次韓國旅客；不只大陸、東北亞，台新銀行總經理尚瑞強透露，下一步東南亞最大的 iPay88 也可望落腳台灣。

台新金控董事長吳東亮表示，韓亞銀行是韓國第二大金融集團，台新金在 2016 年即與韓亞銀行簽訂業務合作 MOU，相互引薦合宜的客戶及產品、交換經濟及金融市場資訊、評估合資投資等，雙方經過密切合作，才有今日韓亞電子錢包來台跨境使用，台新銀行也是韓亞集團跨境支付全球首家合作的金融業者，也就是說，韓亞電子錢包跨出韓國，就首選台灣落腳，對台灣金融市場是重要的里程碑。。

吳東亮進一步指出，台灣入境觀光人數已連續四年挑戰千萬人次，其中，韓國來台觀光客更已突破百萬人次，這次跨境支付業務開通，等於韓亞銀行 1500 萬名電子錢包客戶未來來台旅遊，都可以在台新的特約商店，輕鬆付款、消費。

韓亞金融集團會長金正泰則表示，近年來金融科技的興起，加速全球產業變化，韓亞金融集團在全球已經布局了 950 多個服務據點，但因為不滿於此，韓亞集團因此推出「GLN 全球忠誠網絡」，以數據科技為基礎，創建新的網絡，GLN(全球紅利點數聯盟) 的會員可用此電子錢包在國內外購物、取款及匯款，今後 GLN 將在泰國、日本、越南等地區陸續推出這項服務。

台新銀行總經理尚瑞強表示，本次與韓亞金融集團合作，率先開通韓國人最愛的九份、十份商圈，及花蓮、墾丁夜市等臺灣知名景點，並與大潤發、全家便利商店、昇恆昌及新光三越等商戶合作，共同攜手創造支付生活圈，並以台新銀行為核心，協助韓國旅客在台灣消費時衍生的匯兌、付款及與商戶清算等服務。