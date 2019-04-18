〈永大股臨會〉永大總座：對改選結果並不滿意 後續仍有許多爭議待解

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (18) 日召開股東臨時會，由市場派取得過半董事席次，對於改選結果，永大總經理蔡鋒杰表示，對結果並不滿意，且後續仍有許多爭議待解決，新的董事必須相互合作，共同創造公司最大利益，也盼一切風雨能儘速塵埃落定，讓員工心情得以平靜。

此次永大股東臨時會，市場派與公司派各取得 3 席董事，泛市場派董事當選人包括許作名、許兆慶、匯豐代表人張偉聰，公司派當選人包括日立製作所代表人長島真、永大現任董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰。獨立董事則由市場派拿下 2 席，包括陳世洋、陳麗秀，公司派推舉的獨立董事僅取得 1 席、當選人為黃福雄。

對於董事改選結果，蔡鋒杰認為，許多股東發表對程序上質疑等異議，但最終也是股東們做出的決定，自己對結果並不滿意，且後續仍有許多爭議待解決，包括股東臨時會召集理由不足、有許多程序瑕疵、洩漏個資等情事。

蔡鋒杰強調，永大一直以來，都是非常穩健經營的公司，但這 2 年來遭遇風風雨雨，原本經營穩健的公司，受到許多衝擊，工會也於今天表達訴求，盼無論哪一方經營公司，都需要創造勞資和諧的環境；而站在追求公司利益最大化上，新的董事必須共同合作，若無法共同追求公司最大利益，永大將會很難存續下去。

蔡鋒杰表示，希望所有包括股權等爭議，能在最短時間內，盡快塵埃落定，讓員工心情可以更平靜，專注在專業上為公司服務，但他也認為，目前永大擁有良好的勞資關係，也建立團體協約，制度健全，勞資關係應不會受到此事件影響，而永大一貫的行事作風，就是照顧好員工。

召開此次股東臨時會的獨立董事陳世洋則說，尊重改選結果，也沒有所謂的滿意不滿意，要努力共同創造永大公司、員工與股東的最大利益，克盡獨立董事的忠實義務與注意義務。