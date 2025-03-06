半年內砸逾千億！陸面板大廠TCL擬115.6億人民幣購深圳華星半導體21.53%股權

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-06 10:48

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繼去年 9 月公告擬斥資 108 億元 (約 496 億台幣) 收購南韓 LGD 在廣州相關液晶面板資產後，中國面板大廠 TCL 科技(000100-CN)周一 (3 日) 又宣布打算用 115.6 億人民幣 (約 531 億台幣) 價格收購深圳華星半導體 21.53% 的股權，持股比例進一步升至 84.21%，半年內狂砸逾 2 百億足見 TCL 老闆李東生的野心。

《環球老虎財經》報導，深圳華星半導體是 TCL 科技旗下顯示面板製造企業，主要負責大尺寸 TFT-LCD 面板的生產、加工與銷售。目前全球僅 5 條 G10.5 代及以上產線，深圳華星半導體就佔兩條，公司的 t6、t7 工廠均為 G11 代 TFT-LCD 產線。

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2024 年 9 月，TCL 公告斥資 108 億元收購南韓 LGD 在廣州的相關液晶面板資產，今年 1 月 TCL 科技再度通過公開摘牌受讓 LGD20% 股權，交易價格為 26.15 億元。

公告顯示，本次交易將採用「現金 + 股份」支付方式，其中現金為 72.03 億元，發行股份支付 43.59 億元。對於收購原因，TCL 科技表示，有利於公司進一步強化半導體顯示主業，提升盈利能力，並提高公司的核心競爭力。

以 2024 年 10 月 31 日為評估基準日，深圳華星半導體 100% 股權賬麵價值為 442.08 億元，評估值為 537 億元，增值率為 21.47%。此外，去年前十月標的公司的營收 198.21 億元，凈利 21.49 億元。

從業務以及業績表現來看，深圳華星半導體是個「優質資產」。

公告顯示，不考慮募集配套資金的影響，交易完成後，TCL 科技去年前十月營收不變，歸母凈利將由 17.73 億元增至 22.35 億元，成長 26.1%，EPS 將從 0.0954 元升至 0.1143 元，增幅近 20%。

報導指出，投資併購一直是 TCL 科技擴張的重要手段之一。對於公司半導體顯示主業，有「彩電大王」之稱的李東生一向捨得花錢，半年前便發起了一次百億級併購。

此外，在去年 9 月出手收購 LGD 廣州持股前，TCL 科技也是靠著外延式收購，豐沛面板業務產業鏈。

2020 年 6 月，TCL 華星斥資約人民幣 20 億元戰略投資日本 JOLED 公司，以此加速噴墨印刷 OLED 技術和產品實現產業化，同年 8 月又約人民幣 76 億元收購蘇州三星液晶顯示 60% 股權及蘇州三星顯示有限公司 100% 股權，加速集團在大尺寸面板市場的發展，同年年底再以 28 億元收購電視機代工的公司茂佳國際 100% 的股權，以此獲得智慧顯示終端產品加工及定製化生產能力。此外，TCL 科技還收購武漢華星，與三安半導體等成立合資實驗室。

需要注意的是，頻繁併購下，TCL 科技的商譽也水漲船高，截至 2024 年 10 月，公司的商譽高達 121.66 億元。

至於 TCL 科技大手筆投資擴張究竟能獲得多少回報，報導指出，雖然過去幾年恰逢面板業下行週期，TCL 科技的業績也出現波動，但在以舊換新政策等的拉動下，面板產業正在逐漸回暖，反映到業績上。

今年 1 月 25 日，TCL 科技披露 2024 年業績預告，全年營收料將達到 1600 億元 - 1700 億元，歸母凈利介於 15.3 億元 - 17.6 億元，其中 TCL 科技半導體顯示業務凈利潤預計將超過 60 億元，而 TCL2023 年半導體業務營收 836.55 億元，全年凈虧損 0.07 億元。

值得注意的是，當前三星、LG 等日韓廠商逐步退出 LCD 產能競爭，轉而投向新興技術如 OLED，而 TCL 則選擇在此時加碼 LCD 業務，有望顯著提升公司在 LCD 面板行業的市場地位。

不過，OLED 業務也是 TCL 無法放棄的大餅。根據 TrendForce 數據，去年全球 AMOLED 手機面板出貨量料將年增 25%，2028 年滲透率將達 68%。OLED 在電視、筆電、平板等其他應用 OLED 的領域滲透率則不及 3%，顯示中尺寸 OLED 面板在應用終端的巨大需求和潛力。