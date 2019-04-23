亞弘電音訊產品出貨提升 首季獲利倍增 EPS 0.55元

亞弘電 (6201-TW) 音訊產品已占營收比重 50% ，高階音訊電子產品移回台灣生產後，逐步發揮效益，今 (23) 日通過第 1 季財報，稅後純益 4905 萬元，年增 1.21 倍，每股純益 0.55 元，第 2 季工作天數增加下，第 1 季出貨強勢的音訊產品，也將較首季成長。

亞弘電今日董事會通過 2019 年首季財報，營收 8.11 億元，毛利率 18.16%，季減 0.32 個百分點，年增 0.81 個百分點，稅後純益達 4905 萬元，年增 1.21 倍，每股純益 0.55 元。

亞弘電第 1 季音訊產品出貨年成長 40%，法人預估，第 2 季在工作天數增加下，音訊產品將延續首季出貨熱潮，整體第 2 季營收，將較首季成長 10% 以內。至於獲利，首季原物料採購成本下降，效益將在第 2 季顯現，推升第 2 季的獲利走高。亞弘電主管指出，健康相關產品則將在下半年帶動營運走強。

亞弘電目前 3 大營運主軸包含烹飪小家電、健康清淨小家電及音訊產品，產品以歐美代工訂單為主；公司先前將高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣生產，降低成本，挹注營運效益提升。

亞弘電去年稅後純益為 2.63 億元，每股純益為 2.95 元；董事會對去年盈餘每股擬配 2.7 元現金股利，預計 6 月 6 日股東會進行決議。