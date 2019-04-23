對抗Uber和Lyft？馬斯克：明年將有100萬輛自駕計程車上路

據報導，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週一 (22 日) 透露，該公司計劃與 Uber 和 Lyft 等乘車服務公司進行市場競爭，將推出自駕計程車 Robotaxi。

馬斯克在一場直播活動上宣布，特斯拉將推出自駕計程車 Robotaxi，並於明年起在美國地區部分市場開始提供服務。馬斯克承認，受限於監管限制，並非所有地區都能批准特斯拉的未來科技。不過，馬斯克信心表示：「明年肯定會有超過 100 萬輛特斯拉計程車在路上行駛。」

服務推出後，乘客將能夠通過特斯拉應用程式來招 Robotaxi，類似於現今的 Uber 或 Lyft。特別的是，Robotaxi 的車內將不會有司機。

馬斯克同時也表示，通過特斯拉 Robotaxi 來叫車，乘車費用將能大大降低。他在活動中說道，現今消費者使用乘車服務的平均行程費用約為每英里 2~3 美元，而未來特斯拉 Robotaxi 的乘車費用將為每英里 0.18 美元以下。此外，馬斯克也表示，一台特斯拉 Robotaxi 每年潛在的獲利可達 30,000 美元，並可能持續使用 11 年。

馬斯克介紹 Robotaxi (圖: businessinsider)

目前，全球的汽車製造商、科技公司和新創等都致力於開發自動駕駛系統，其中也包含 Alphabet 的 Waymo 和 Uber，不過有專家認為，這些自駕車系統需要幾年的時間後才會進入黃金時期。特斯拉公司自 2016 年起，便致力於自駕晶片的研發，馬斯克在先前也曾預測表示，將能在 2018 年實現自動駕駛。然而，這樣的目標仍在努力實現當中。