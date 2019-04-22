馬斯克指責松下為Model 3產量未達標主因

據彭博社報導，經常在推特上發言得罪各方的特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，這次又將矛頭指向電池供應商 Panasonic 松下電器，稱其為 Model 3 產量遲遲無法達標的主因。

兩周前，松下暫停投資與特斯拉合作的「千兆工廠」及上海廠，導致馬斯克批評松下是 Model 3 產能下降的罪魁禍首；松下則對特斯拉近期銷售表現不佳，表達不滿。

彭博社引述 Gordian Capital Japan 的高級投資組合經理 Chris Redl 表示，松下是一家擁有 100 多年歷史的企業，對於保守、傳統的日本企業而言，透過媒體公開表達對客戶的不滿，極為罕見。

多數市場分析師表示，特斯拉的銷售放緩是主因，特斯拉在第一季僅售出 63,000 輛汽車，比起前三個月的汽車銷售數量接近 91,000 輛要少了許多，今年股價累計下跌近 18%，鑒於此番情況，松下顯然不願提高電池產量。

另有部分人預測，特斯拉這次「砲轟」松下的原因之一，可能也是想尋找與其他電池廠商合作的機會。

電池諮詢公司 Cairn ERA 的分析師 Sam Jaffe 認為，特斯拉開始在中國尋找其他電池製造商，讓松下感到不滿。

晨星投資機構 (Morningstar Investment Services) 駐東京的分析師伊藤和典 (Kazunori Ito) 表示，現在兩廠商公開的不和，表明松下可能正擔憂特斯拉的未來。