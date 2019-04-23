取代Nvidia？特斯拉推自有晶片 但華爾街不買帳

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周一 (22 日) 於加州總部舉行法說會，向投資人說明發展自駕車技術最新進展及部署策略，同時宣布該公司將開始生產搭載自有晶片的汽車，取代輝達 (Nvidia) 的晶片供應，預告 2020 年推出自駕計程車服務 (Robotaxi)。

但華爾街似乎對特斯拉的法說會利多不買帳，特斯拉週一 (22 日) 股價下跌近 4%。

特斯拉股價日線走勢圖 (今年以來表現)

特斯拉創始人 Elon Musk 和副總裁 Pete Bannon 在發布會上展示特斯拉最新晶片，並稱自家晶片比 Nvidia 的 Xavier 晶片好上 7 倍，能在不發出大量熱能、不大量耗電的情況下快速處理海量訊息。

Musk 稱，特斯拉成功設計了全世界最頂尖的晶片，該晶片已用於自家車款。

特斯拉 Model S 與 Model X 於一個月前開始使用自家設計的晶片及自駕電腦，Model 3 則在 10 日前開始採用，由南韓三星 (Samsung) 負責在美國德州生產。

此外，Musk 宣布特斯拉將在 2020 年推出無人駕駛的計程車服務，今後一年將會有 100 多萬輛配備全自動駕駛軟體的汽車。他還表示，兩年後特斯拉將製造沒有方向盤、沒有油門和煞車的汽車。

然而，Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 表示，特斯拉的無人駕駛計程車野心令人印象深刻，但他也指出，投資人可能更擔心這項計畫對公司財務的實際影響，尤其當 Waymo 已在無人駕駛汽車競爭中遙遙領先。

說明會後，今日特斯拉股價下跌近 4%。