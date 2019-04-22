中華電新舊董事長交接 謝繼茂接任董座兼總經理

中華電信 (2412-TW) 今(22)日召開董事會，通過董事長人事案，現任董事長鄭優卸任，由總經理謝繼茂接任董事長，並兼任總經理。

謝繼茂為台灣大學商學碩士，一路從基層機務工作員做起，服務中華電信超過 40 年，歷任技術與業務高階主管，電信資歷豐富完整，曾任中華電信總經理、業務及行政執行副總經理、南區分公司總經理、中區分公司總經理及副總經理、中華電信公司網路處副總經理、雲林營運處總經理等職務。

謝繼茂擔任業務執行副總經理期間，創立中華電信大數據辦公室，強化公司資安防禦能力，規劃 4G 新服務，並辦理「2016 智慧城市展」及相關 4G 創新案，促進國內產業發展。

謝繼茂擔任總經理期間，利用在系統整合、大數據、雲端等領域經驗，帶領中華電公司在既有優勢上進一步推動人工智慧 (AI) 領域的創新，不僅組成並督導 AI 團隊，研發 AI 語意辨識系統，加速 AI 相關應用服務開發，更響應政府「台灣 AI 行動計畫」，串連政府與產業。

謝繼茂表示，對中華電團隊深具信心，公司主要決策都經過充分討論，內部對未來發展方向與策略也有一致共識，到任新職後，除積極帶動公司業務發展，也將持續落實公司策略轉型計畫。